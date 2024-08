La impunidad en las redes pone de acuerdo a PSOE y PP: "Un juez debe saber quién está tras un alias"

El asesinato al niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón, la infinidad de bulos sobre la nacionalidad del autor del crimen, los ataques al portavoz de la familia de la víctima por unas fotografías en África... La sucesión de acontecimientos de los últimos días ha abierto el debate de cómo combatir el odio en las redes sociales.

Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, puso este miércoles sobre la mesa dos ideas: reformar el Código Penal para que los condenados por delitos de odio en redes sociales tengan que mantenerse un tiempo alejadas de ellas, así como la obligación de que los usuarios se identifiquen.

De entrada, los dos grandes partidos de España, PSOE y PP, se muestran de acuerdo con ambas propuestas.

Si bien socialistas y populares evitan adoptar una posición concreta, los dos comparten la necesidad de erradicar el odio en las redes y abogan por legislar una identificación digital, en línea con una iniciativa que presentó el PP en el Senado durante la pasada legislatura.

De hecho, Génova hace ahora propia esa reforma que registró el Grupo Popular en 2021 para "identificar cada perfil" de redes sociales con DNI. Entonces, los populares planteaban sanciones de hasta 600.000 euros, e incluso la suspensión de actividad durante dos años, para aquellas compañías dueñas de redes sociales que incumplieran esta obligación.

Este miércoles, a los pocos minutos de poner el fiscal Aguilar una receta similar, el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, afirmó: "No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos". Las redes, añadía, "no pueden servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos".

Mientras tanto, fuentes de la dirección del partido defendían la necesidad de "perseguir y luchar contra los delitos de odio". Eso sí, con un matiz: "No se puede legislar en caliente y hay que abrir una reflexión sobre los métodos más idóneos para erradicar estas situaciones".

Desde el PP, defienden: "De igual forma que creemos que hay que perseguir este delito, tipificado en el Código Penal, respetamos la libertad de expresión siempre y cuando no sea constitutivo de delito. Nosotros no somos el partido de la censura ni de los insultos".

A las propuestas del fiscal Aguilar, los populares piden concreción: "No tenemos su desarrollo, por lo que si se trasladase a una propuesta legislativa habría que estudiarla con detenimiento y rigor". No obstante, en Génova insisten con que, tras lo sucedido en Mocejón, no puede quedar "sensación de impunidad". Porque "lo que es delito en la vida analógica, también lo es en la vida virtual".

El PSOE, a favor

De igual manera, los socialistas reconocen que las medidas lanzadas por el fiscal les coge sin una postura pactada en la dirección del partido. Sin embargo, fuentes de Ferraz se muestran de acuerdo especialmente con la idea de que los usuarios de las redes sociales tengan que estar identificados.

"Un juez tiene que poder saber quién está detrás de un alias. Si hay una solicitud de la identidad de esa cuenta por un juzgado, debe ser atendida de inmediato", subrayan fuentes de la dirección del PSOE. Esto podría servir para poner coto a las cuentas falsas que publican algunos contenidos que impliquen un delito.

En el partido hay cierta sensibilidad hacia este tipo de delitos, ya que consideran que han sido víctimas de ellos en múltiples ocasiones, como en el caso de la piñata de Pedro Sánchez que se apaleó en Ferraz y las vandalizaciones que estuvieron sufriendo algunas sedes locales del partido.

Sin embargo, el PSOE no se había pronunciado en concreto sobre las redes sociales y ha centrado su discurso en este frente en la propagación de bulos y desinformación, algo que el Gobierno quiere atajar con su llamado plan de regeneración democrática. Pero en ese plan, de momento, no se había incluido nada sobre el odio en las redes sociales.

Las fuentes del PSOE no han querido pronunciarse en concreto sobre la reforma del Código Penal, la otra gran medida que pide Miguel Ángel Aguilar junto a la identificación. A pesar de ello, se decantan por apoyar el espíritu de la petición.

"Nosotros tenemos una trayectoria trazable en lo que se refiere a nuestro discurso y a la denuncia de los discursos de odio. De los que afectan a terceros, y de los que nos han afectado como partido", añaden las citadas fuentes.