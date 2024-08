¿Qué es un delito de odio, cómo puede endurecerse su castigo en redes sociales y cómo podría afectarte?

Conviene señalar un matiz previo muy importante: el comportamiento que castiga el artículo 510 del Código Penal corresponde al llamado delito de incitación al odio.

Vendría a ser el equivalente al discurso de odio (traducción del término inglés hate speech), pero el Código Penal ni siquiera lo denomina bajo ninguna de esas fórmulas.

Lo encuadra en su Sección Primera del Capítulo IV, en el apartado llamado De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Y presenta unas características muy concretas, que van más allá de odiar a alguien, lo que —insistimos— no es ilegal.

"En todo caso, la incitación ha de ser pública", precisa el Ministerio Público, que relata, como insistíamos antes, "que no se persigue la mera idea o la opinión odiosa". "Lo que se sanciona es la puesta en peligro del bien jurídico protegido mediante la exteriorización de esa idea u opinión ante terceros", explica la Fiscalía General del Estado. ¿Y cuál es este bien jurídico protegido? La no discriminación, como derecho derivado del derecho a la igualdad, y, en definitiva, la dignidad humana.

"Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor", señaló Aguilar en su entrevista, antes de considerar "una buena idea" la identificación obligatoria de los usuarios de las redes.

Principalmente, a través de la UE. El Parlamento Europeo sería el encargado de elaborar una legislación común que ataña a todos los Estados miembros. No obstante, el último reglamento al respecto, el Reglamento de Servicios Digitales, no aborda el asunto de la identificación de los usuarios de redes sociales.

¿Qué opinan los partidos?

Tras la entrevista del fiscal Aguilar en la Cadena SER, el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, se mostró partidario de poner fin al anonimato de los usuarios en las redes sociales. Según dijo, de este modo sería más factible poner coto a las campañas de odio en internet.

"No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos", incidía Silván. "No puede servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos", manifestó.

Por su parte, fuentes del PSOE manifestaron a EL ESPAÑOL que "un juez tiene que poder saber quién está detrás de un alias". "Si hay una solicitud de la identidad de esa cuenta por un juzgado, debe ser atendida de inmediato", añadieron.