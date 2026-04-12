Luisa, cocinera: "Una lata de sardinas mejora si añades 2 huevos, queso mozzarella y un poco de pimienta negra"

0 votos

Por todos es sabido que una lata de sardinas es una de las mejores opciones culinarias a la hora de comer algo rápido, delicioso e increíblemente repleto de nutrientes.

Pero, si lo que quieres es convertir una "simple" lata de sardinas en un plato completo y digno de una reunión de amigos o familia, tienes que seguir la receta que el canal de cocina Recetas Hermosas propone.

La receta rescata el valor de los ingredientes básicos para darles una nueva vida con pocos pasos y mucho sabor.

La propuesta está a medio camino entre una tortilla jugosa y un sabroso revuelto. El plato aprovecha las sardinas en conserva, ricas en proteínas y ácidos grasos omega-3, y las eleva con especias, verduras y un toque final de queso fundido que marca la diferencia.

Además, se trata de una opción económica, rápida y perfecta para cualquier momento del día, desde una comida improvisada hasta una cena ligera pero saciante.

Un plato humilde pero delicioso

Las sardinas son un imprescindible en muchas despensas. Su versatilidad permite incorporarlas en ensaladas, tostadas, empanadas o, simplemente, comerlas solas. Pero esta receta propone ir un paso más allá.

La clave está en combinarlas con huevo, que actúa como base y aporta textura, y en potenciarlas con ingredientes sencillos como el ajo, el limón o la pimienta negra.

Por otro lado, el sofrito de cebolla y pimiento añade profundidad al plato. Este paso, típico de la cocina tradicional, aporta dulzor y un aroma irresistible que transforma por completo el conjunto.

El secreto

Aunque la receta es sencilla, hay algunos gestos que marcan la diferencia. Por ejemplo, integrar bien las sardinas con los huevos permite que la textura sea uniforme y jugosa.

El toque de limón no solo realza el sabor del pescado, sino que equilibra la intensidad de la conserva. Las especias, en su justa medida, aportan carácter sin enmascarar el ingrediente principal.

Pero sin duda, el momento estrella llega al final. Añadir queso mozzarella y orégano, y dejar que se fundan lentamente con la sartén tapada, crea una capa cremosa y aromática que convierte este plato en una auténtica delicia.

Mejorar una lata de sardinas

Esta especie de tortilla francesa en la que una lata de sardinas se corona como la reina indiscutible de un plato que, una vez lo pruebes, no pararás de prepararlo (y disfrutarlo).

Ingredientes Tortilla de sardinas en lata 1 lata de sardinas

2 huevos

1 rama de cebolleta verde picada

1 cucharadita de ajo molido

1 pizca de pimienta negra

1 cucharadita de sal

Zumo de medio limón

Un poco de aceite de oliva

1 cebolla cortada en rodajas

Medio pimiento rojo cortado en tiras

Queso mozzarella

Una pizca de orégano Paso 1 En un bol, echa los huevos y la lata de sardinas. Mezcla todo hasta que los ingredientes estén perfectamente incorporados. Paso 2 Añade a la mezcla la cebolleta picada, el ajo molido, la pimienta negra y la cucharadita de sal, mezclando muy bien. Paso 3 Agrega el zumo de limón. Paso 4 Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla en rodajas junto con el pimiento rojo durante unos minutos, añadiendo un poco de sal. Paso 5 Vierte la mezcla de las sardinas y los huevos en la sartén, sobre las verduras. Paso 6 Por último, agrega el queso mozzarella y el orégano para darle el toque especial. Tapa la sartén y cocina hasta que el queso se derrita por completo.

El resultado es un plato delicioso, ideal para disfrutar sin complicaciones y con ingredientes que casi siempre tienes en casa.