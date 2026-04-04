España pide ayuda a la UE: más de 400 millones de euros para financiar la producción de frutas y hortalizas en 2026

Foto de archivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen

El campo español vuelve a mirar hacia Europa en busca de apoyo. El Gobierno ha solicitado a la Unión Europea un total de 413 millones de euros para reforzar la producción de frutas y hortalizas durante 2026, en un contexto marcado por la presión de costes y la incertidumbre climática.

La petición, que supone un incremento respecto al año anterior, busca sostener uno de los pilares del sector primario español.

A pesar de los buenos datos de facturación, los agricultores advierten de que la rentabilidad sigue en entredicho.

Las ayudas, de ser aprobadas, beneficiarán a 407 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas, consolidando el papel de España como una de las grandes despensas agrícolas del continente.

Un sector fuerte bajo presión

El sector hortofrutícola español cerró 2025 con una facturación superior a los 28.000 millones de euros, una cifra que confirma su peso en la economía nacional.

Sin embargo, este crecimiento convive con importantes dificultades. La sequía persistente, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y energía, y el aumento del precio del combustible han elevado los costes de producción.

A ello se suma la competencia de países extracomunitarios, que operan con condiciones menos exigentes en materia ambiental y de seguridad alimentaria.

En términos de producción, España alcanzó los 27 millones de toneladas el pasado año. Las frutas aportaron más de 15.000 millones de euros, mientras que las hortalizas superaron los 13.000 millones.

Agricultores en el campo.

El mercado exterior sigue siendo clave. Cerca de 12 millones de toneladas se exportaron a países como Alemania, Francia o Reino Unido, consolidando el liderazgo español en Europa.

Detrás de estas cifras hay más de 118.000 explotaciones y cientos de organizaciones que sostienen el llamado made in Spain agrícola.

Para qué se destinarán las ayudas

Los 413 millones solicitados a la Unión Europea no son subvenciones directas sin objetivo, sino inversiones vinculadas a los llamados programas operativos del sector.

Estos fondos permitirán modernizar infraestructuras, especialmente sistemas de regadío, mejorar la calidad de los productos y avanzar en sostenibilidad.

Uno de los principales retos es la adaptación a la nueva Política Agraria Común, que introduce requisitos más estrictos en materia medioambiental.

España es, además, el principal receptor de este tipo de ayudas dentro de la Unión Europea, concentrando aproximadamente un tercio del total.

La distribución territorial de los fondos refleja la importancia del arco mediterráneo y el valle del Ebro. Comunidades como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana lideran la recepción de estas ayudas.

También destacan regiones como Cataluña, Aragón, Extremadura o Navarra, donde el sector hortofrutícola tiene un peso significativo.

Este año será especialmente relevante, ya que marca la consolidación del nuevo plan estratégico agrario, clave para definir el futuro del campo.

El desafío del campo español

Más allá de las cifras macroeconómicas, la realidad del sector se mide en el día a día de quienes trabajan la tierra. En España, cerca de 780.000 personas están ocupadas en el sector agrario.

Si se incluye a quienes buscan empleo, la población activa vinculada al campo se aproxima a las 900.000 personas.

A pesar de un ligero crecimiento del empleo, el sector afronta problemas estructurales. Uno de los más importantes es el envejecimiento: más de una cuarta parte de los trabajadores supera los 55 años.

El relevo generacional sigue siendo una asignatura pendiente. Al mismo tiempo, el peso de los trabajadores extranjeros es clave, representando más de un tercio de la mano de obra.

Las mujeres también ganan protagonismo, gestionando cerca del 30% de las explotaciones, una tendencia al alza en los últimos años.

Sin embargo, el principal problema sigue siendo la rentabilidad. Los costes crecen a mayor ritmo que los ingresos, reduciendo los márgenes de los agricultores.

En regiones como Andalucía o Murcia, la escasez de agua añade presión adicional, poniendo en riesgo las próximas cosechas.

El sector también denuncia una competencia desigual con países como Marruecos, que concentra una parte significativa de las importaciones de hortalizas.

Ante esta situación, los productores reclaman condiciones equitativas y que se exijan los mismos estándares a los productos importados.

La solicitud de ayudas a Bruselas se interpreta, en este contexto, como una medida necesaria para garantizar la viabilidad del sector.