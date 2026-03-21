Las mejores chefs coinciden: el mejor pan para torrijas no es el de molde, es el del día anterior para que empape sin que se rompan

Quedan pocos días para Semana Santa y, con ella, regresa uno de los grandes placeres de la repostería española: las torrijas. Pocos postres despiertan tanta unanimidad. Son humildes, fáciles de preparar y están ligadas a la memoria de muchas casas, donde la receta pasa de generación en generación con pequeñas variaciones.

Su origen está, además, en la cocina de aprovechamiento. Nacieron para dar salida al pan que se había quedado duro y, con el tiempo, se convirtieron en un símbolo de la Cuaresma y de los días festivos de primavera.

Hoy conviven las versiones más clásicas con otras más actuales, pero la esencia sigue siendo la misma: pan, leche, azúcar, huevo y una cocción que marque la diferencia.

Aunque parezcan sencillas, no todas las torrijas salen bien. La textura, el sabor y la jugosidad dependen de varios factores que los expertos repiten una y otra vez.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y cocineros como Martín Berasategui o Jordi Cruz coinciden en lo fundamental: la clave empieza en el pan y termina en una cocción lenta, capaz de caramelizar el exterior sin estropear el interior.

El pan marca el resultado

Elegir bien el pan es el primer paso para conseguir una buena torrija. La OCU recuerda que no sirve cualquier rebanada ni conviene improvisar con lo primero que haya en casa. El pan debe tener estructura suficiente para absorber la leche sin romperse, pero también una miga capaz de empaparse bien.

Por eso los expertos recomiendan utilizar pan del día anterior o pan ya algo seco. El pan demasiado fresco absorbe peor el líquido, aporta menos sabor y se deshace con más facilidad al manipularlo. Ese equilibrio entre firmeza y capacidad de absorción es lo que determina que una torrija quede cremosa por dentro y entera por fuera.

Entre las opciones más adecuadas figuran el pan candeal y los panes especiales para torrijas que venden muchas panaderías. También funcionan bien algunas versiones industriales pensadas expresamente para esta receta, con miga compacta y corteza más blanda, preparadas para soportar el remojo sin venirse abajo.

La barra tradicional puede dar buen resultado, siempre que sea del día anterior y se deje suficiente tiempo en la leche para ablandar la corteza. En cambio, la chapata no suele ser la mejor elección. Su corteza dura y su miga muy alveolada dificultan que el líquido penetre de forma uniforme, lo que complica la preparación.

El pan de molde puede sacarnos de un apuro, pero no es la alternativa ideal. Si se usa, conviene que sea grueso para que aguante mejor. Los especialistas descartan especialmente las rebanadas finas, porque se rompen con facilidad durante el empapado y la fritura.

Los cocineros de alta cocina también tienen sus preferencias. Martín Berasategui y Jordi Cruz apuestan por el brioche, un pan enriquecido que aporta una textura suave y muy absorbente. Ambos coinciden en la idea esencial: el mejor pan para torrijas es el que actúa como una esponja, capaz de chupar el líquido sin perder consistencia.

Tiempo de reposo

Tan importante como el pan es el baño en el que se empapa. La receta tradicional recurre a la leche aromatizada con canela y piel de limón, aunque hay casas que añaden azúcar, vainilla o incluso un toque de nata para hacerla más untuosa. Lo decisivo, en cualquier caso, es no tener prisa.

Una torrija necesita reposo para que el líquido llegue al centro de la miga. Si se queda corta de remojo, el interior resultará seco. Si el pan no es el adecuado o se manipula antes de tiempo, puede romperse. Encontrar ese punto es una de las claves del éxito.

La OCU recomienda dejar las rebanadas empapándose al menos una hora. Ese margen permite que el pan se ablande de verdad y gane sabor. Después hay que escurrir con cuidado, pasar por huevo batido y cocinar.

Los grandes chefs amplían aún más los tiempos. Berasategui las deja entre ocho y doce horas en una mezcla de huevo, nata y leche a partes iguales. Jordi Cruz, por su parte, opta por un reposo de entre media hora y dos horas, según el pan y el resultado que busque. Cambia la técnica, pero no la filosofía: una torrija sin reposo suficiente rara vez alcanza su mejor versión.

Ese descanso, además, no solo afecta a la jugosidad. También ayuda a que el sabor sea más profundo y uniforme. La canela, el limón y la leche no se quedan en la superficie, sino que penetran en todo el pan. Esa es la diferencia entre una torrija correcta y una realmente memorable.

Fritas o a la plancha

La última decisión llega en la sartén. La versión más clásica se fríe en aceite, con una cantidad suficiente para dorar bien la pieza, pero sin excesos. El objetivo es que el exterior quede sellado y dorado, mientras el interior permanece tierno y jugoso.

Junto a esta fórmula de toda la vida, cada vez gana más terreno una preparación a la plancha con mantequilla y azúcar. Es la opción que defienden chefs como Berasategui y Cruz, que buscan una superficie más caramelizada y un acabado casi crujiente. En este caso, la torrija se cocina vuelta y vuelta, lentamente, para que el azúcar se funda y se adhiera al pan sin quemarse.

Ahí aparece otra coincidencia entre expertos: no hay que tener prisa. La cocción debe hacerse poco a poco. El fuego medio o bajo permite que la torrija tome color gradualmente y que el azúcar caramelice de forma uniforme. Si se acelera el proceso, el exterior puede quemarse antes de que el interior alcance la textura deseada.

En esa paciencia está, seguramente, el secreto final. Porque una buena torrija no depende de trucos imposibles ni de ingredientes sofisticados. Depende de respetar el producto, elegir un pan adecuado, darle tiempo al reposo y cocinarla con calma. Lo demás lo hacen el aroma de la canela, el perfume del limón y esa mezcla de tradición y placer que convierte cada bocado en un pequeño ritual de Semana Santa.