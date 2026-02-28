La Seguridad Social avisa: quienes hayan cuidado de sus hijos e interrumpido su carrera sumarán hasta 5 años de cotización

En España miles de padres y, sobre todo madres, vieron en su día interrumpida su vida laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos. Una realidad por la que ahora podrán beneficiarse de ese tiempo de dedicación en su futura pensión. La Seguridad Social permite sumar hasta un máximo de 5 años de cotizaciones ficticias por cuidado de hijos.

Estos son períodos en los que no se cotizó por dedicarse al cuidado de los hijos, pero que ahora se podrán ver recompensados en una mejora en su pensión de jubilación. Un máximo de 5 años de cotizaciones que en este caso se pueden añadir al historial de cotización, aunque la madre o padre no haya trabajado ni cotizado durante ese tiempo.

Para aclarar cómo funciona este mecanismo en la práctica, el creador de contenido @tu_blog_fiscal lo explicaba recientemente en su cuenta de TikTok con un mensaje dirigido a quienes han tenido que frenar su carrera profesional por el cuidado de sus hijos en España.

"Te explico cómo se piden los hasta 5 años de cotizaciones ficticias extra si has sido madre o padre y has tenido hijos y por el cuidado de tus hijos has tenido que dejar de trabajar". Con esta introducción, el divulgador de contenido fiscal resume una de las dudas más habituales: ¿quién puede beneficiarse, en qué casos y cómo se solicita?

Para ello, comienza concretando cómo se calculan esos periodos adicionales: "Pueden ser 270 días por hijo como máximo, más 112 días de los primeros cuatro meses. Puedes optar a esto, que se opta a un máximo de 5 años extra de cotización". Es decir, no se trata de un reconocimiento automático de cinco años por cada hijo, sino de un cómputo con límites que, sumados, pueden alcanzar ese máximo global.

Cómo se solicita

Pero la cuestión clave es el procedimiento. Y aquí insiste en un punto fundamental: "¿Cómo se solicita que te sumen estos años de cotización? Pues no vas a tener que solicitarlo de momento porque esto vas a tener que asegurarte de que te lo incluyen en el momento en que vas a pedir la pensión de jubilación".

En otras palabras, estos años ficticios no aparecerán en la vida laboral ni requieren ningún trámite mientras se está trabajando. "Estos años ficticios cuentan para el cálculo de la pensión de jubilación pero esto no te va a aparecer jamás en tu vida laboral por ejemplo", añade, dejando claro que su efecto se produce únicamente en el momento de calcular la pensión.

Además, recuerda que este beneficio solo puede atribuirse a uno de los progenitores y que la madre tiene preferencia en estos casos. En caso de que se quiera ceder al padre, será necesario formalizar una "autorización para el reconocimiento de los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos" cuando se tramite la jubilación.

Por eso lanza una última recomendación: "Cuando vayáis a pedir la pensión de jubilación atentos y que el funcionario de turno os calcule con estos años incluidos, aseguraos que para el cálculo se incluyen estos años ficticios".