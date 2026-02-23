Bianca, 41 años, va camino de ser la mejor nota de la historia del MIR: "Nunca he sido una estudiante excepcional"

El examen MIR, Médico Interno Residente, es la prueba que regula el acceso a la formación sanitaria especializada en España y que cada año determina qué graduados en Medicina podrán optar a una plaza de residencia en hospitales y centros acreditados.

La prueba se compone de 200 preguntas tipo test más una batería de reserva, con cuatro opciones de respuesta cada una. El sistema de corrección no solo premia los aciertos, sino que también penaliza los errores: cada respuesta correcta suma tres puntos y cada fallo resta uno, mientras que las preguntas en blanco no puntúan.

Hasta ahora, una de las notas de referencia era la lograda en 2024 por Noelia García, una aspirante que alcanzó 190 aciertos y 10 fallos, equivalentes a 187 respuestas netas. Aun así, estas marcas pueden variar cada año y no se confirman hasta que se publican las plantillas y los resultados oficiales.

Es aquí donde toma fuerza el nombre de Bianca Ciobanu. La aspirante, de 41 años y nacionalidad rumana, asegura que al introducir su plantilla en la plataforma de su academia ha obtenido 188 respuestas netas sobre 200. De confirmarse, sería una de las notas más altas registradas en el MIR.

La historia de Bianca Ciobanu

La propia Bianca ha sido la primera en relativizar el impacto de la cifra. En su vídeo difundido en redes por la Academia AMIR, insiste en que su trayectoria se aleja de ser brillante en términos académicos.

Según relata, durante segundo y tercer curso de Medicina, en una carrera de seis años, tuvo que compaginar los estudios con trabajo y, además, atravesó una pérdida personal importante. Su rendimiento, reconoce, no fue el mejor en ese periodo y progresar resultaba complicado.

Lejos de construir un relato de éxito, su discurso gira en torno a la constancia. Bianca afirma que nunca se ha considerado una estudiante excepcional, pero sí una persona perseverante.

Sin embargo, con el tiempo dice haber aprendido que "la persistencia también es una forma de inteligencia", una idea que ha conectado con muchos otros opositores que se sienten reflejados en procesos largos y exigentes como el MIR.

El vídeo en el que comunica su resultado lo graba, según cuenta, justo el día en que introduce su hoja de respuestas en la plataforma de la Academia AMIR y el sistema le devuelve la estimación de 188 netas.

Un resultado que, a su juicio, también está influenciado por su "acierto" a la hora de elegir la academia. Estos centros tienen un papel primordial en la preparación intensiva de la prueba, con simulacros, bancos de preguntas y seguimiento personalizado.

En caso de conseguir el número 1, Bianca tendría la posibilidad de ser la primera en elegir especialidad y hospital. Sin embargo, confiesa, todavía no lo sabe, ni tiene prisa por decidirlo.

"Quiero hacerlo con calma, con responsabilidad y con el respeto por la profesión que siempre he sentido como propia", indica.

Recuerda que, más allá de números o posiciones en el ranking, ella siempre se ha sentido médica. Desde pequeña, asegura, quiso dedicarse a la Medicina y esa vocación ha ido madurando con su vida, adaptándose a las circunstancias sin desaparecer.

Su mensaje final tiene un tono motivacional dirigido a otros aspirantes. Defiende que se puede avanzar aunque el camino no sea perfecto y aunque las circunstancias no acompañen del todo.

"Se puede avanzar incluso cuando el camino no es perfecto. Cuando las circunstancias no acompañan del todo y si yo he podido llegar hasta aquí con mis límites y mi historia, otros también pueden hacerlo", concluye en el vídeo.

Mientras tanto, en redes sociales el caso ha pasado de la broma inicial a la incredulidad. Algunos usuarios dudan de que sea posible alcanzar esa cifra en un examen de la dificultad del MIR.

Desde la propia Academia AMIR recuerdan que se trata de resultados provisionales calculados a partir de plantillas no oficiales.

Como ocurre cada año, habrá que esperar a que el Ministerio publique las respuestas definitivas y los listados oficiales para saber con certeza quién obtiene la máxima puntuación de la convocatoria y si, efectivamente, la marca histórica vuelve a moverse.