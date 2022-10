1 de 5

"Una experiencia (casi) religiosa". Charo Izquierdo elige para una cita, "especialmente si es romántica, el restaurante Refectorio, de manera que como diría Enrique Iglesias, esa cita se convierte en una experiencia casi religiosa".

La periodista nos explica que este restaurante está ubicado "en el lugar en el que se reunían los monjes de la orden premostratense en la abadía de Santa María de Retuerta para sus comidas, ya a finales del siglo XII. Hoy forma parte de la oferta gastronómica de un magnífico destino de paz y placer a orillas del Duero: Abadía a Retuerta Le Domaine".

Bajo los mandos del chef Marc Segarra, el restaurante "cuenta con una estrella Michelín y una estrella Michelín verde. Ello se debe entre otras cosas a la gran apuesta activa que Abadía Retuerta le Domaine ha realizado por la sostenibilidad. El restaurante no solo es que practique la cercanía y el consumo de kilómetro cero, es que podríamos decir que practica el 'yo me lo cultivo, yo me lo guiso, yo me lo como'. Ha optado por crear un huerto con el que surten de materia prima al restaurante. Un huerto que puede visitarse y que cuenta con frutas, verduras, hierbas aromáticas. El resto de los productos que usa Segarra procede de las zonas cercanas a Sardón de Duero, Valladolid, donde se encuentra el espectacular destino que es Abadía Retuerta. Entre los diversos menús que ofrece, yo prefiero El Terruño, fiel a su título (existe una versión extendida que me resulta excesiva)", nos aconseja Charo para terminar con su recomendación.