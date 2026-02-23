Pablo Bogado, peluquero: "Este es el tono de rubio que más rejuvenece el rostro y cubre las canas, es muy elegante"

El peluquero Pablo Bogado presenta su colección 'Bronzéd Hair Collection 2026' en el Real Casino de Madrid Valero Rioja

La primavera 2026 tiene un claro protagonista en los salones de peluquería: el rubio arena miel. Un tono cálido, luminoso y sofisticado que huye de los extremos y redefine lo que entendemos por rubio elegante.

Detrás de esta propuesta está el estilista y colorista Pablo Bogado, creador de la colección Bronzéd Hair 2026, donde este matiz se convierte en símbolo de lujo silencioso y naturalidad sublimada.

La presentación de la colección fue en el Real Casino de Madrid, donde el profesional se rodeó de los mejores para presentar las nuevas coloraciones: moka terroso y rubio arena miel.

Para una ocasión tan especial, en la que se pudo apreciar todo el potencial del estilista, Bogado supo rodearse de los mejores: Michael Costello como creador estilista y el fotógrafo Valero Rioja. El resultado, como se puede ver, es simplemente espectacular.

En un contexto en el que todas buscamos vernos mejor sin parecer distintas, y centrándonos en una de las creaciones del colorista para este 2026, el rubio arena miel encaja como un guante.

Rubio arena miel

El rubio arena miel no es un rubio frío ni ceniza. Tampoco es un dorado intenso. Es un punto intermedio que fusiona la calidez de la miel con la suavidad beige de la arena.

El resultado es un tono envolvente que ilumina el rostro sin endurecer los rasgos. "Lo más elegante es lo que parece natural", defiende Bogado. Y esa máxima se traduce en una técnica de color precisa, pero invisible.

Las mechas se trabajan de forma estratégica, muy finas y perfectamente integradas, para simular el efecto del sol sobre el cabello. No hay contrastes marcados ni raíces artificiales. Todo fluye.

El objetivo es que la luz parezca surgir desde dentro de la melena. De ahí que este rubio no transforme radicalmente: es sublime.

Aporta dimensión, movimiento y un brillo que se percibe incluso a distancia. Un rubio de bajo mantenimiento (por fin), ya que uno de los grandes problemas históricos que presenta esta tonalidad es su exigencia.

Visitas constantes al salón, retoques de raíz cada pocas semanas y tratamientos intensivos para combatir el daño. El rubio arena miel rompe con esa dinámica.

Al respetar la base natural y difuminar la raíz, el crecimiento se integra de manera armónica, lo que permite espaciar las citas en la peluquería sin que el color pierda elegancia.

El verdadero lujo

Este tono de rubio creado por Pablo Bogado está pensado para mujeres que buscan sofisticación sin esclavitud. Además, al evitar decoloraciones extremas, el cabello mantiene mayor integridad estructural.

El resultado es una melena que no solo brilla por el color, sino por su textura y movimiento, priorizando la salud del cabello además de la belleza.

Para el estilista, el gran cambio de mentalidad en 2026 es que el color ya no puede imponerse a la salud capilar.

El proceso del rubio arena miel comienza mucho antes de aplicar el tinte. La fibra debe estar fuerte, equilibrada y protegida.

Por eso el estilista trabaja la preparación del cabello con tratamientos profesionales de System Professional, diseñados para reforzar la estructura interna. "Un color bonito sobre un cabello dañado nunca será realmente lujoso", insiste.

El mantenimiento en casa también es clave. Hay que apostar por protectores térmicos antes del secador o la plancha, mascarillas nutritivas y productos específicos para preservar el matiz cálido.

El rubio arena miel necesita cuidados, pero no sacrificios extremos. Su belleza reside en ese equilibrio entre técnica y naturalidad. No busca el impacto inmediato de un platino radical, sino permanencia, elegancia y coherencia.

Este tono apuesta por algo más duradero que la apariencia: la elegancia de la que no te cansas. De ahí que el rubio arena miel no solo sea tendencia esta temporada, sino que sea una declaración de estilo.

Un color que ilumina sin exagerar, que aporta presencia sin estridencias y que convierte el cabello en el mejor accesorio.

Porque en 2026 el lujo ya no se mide por lo llamativo. Se mide por lo impecable. Algo que Pablo Bogado, consagrado como Mejor Estilista Internacional 2025, sabe como nadie.