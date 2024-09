El corte de pelo perfecto para las mujeres con cara redonda: rejuvenecedor y con efecto 'lifting' que triunfa en España

Sentirse bien con una misma es lo principal para estar guapa. Irradiar seguridad y comodidad es la clave para que el resto te vea así de espléndida, del mismo modo que saber cuál es el estilo que más te favorece, comenzando por el corte de tu melena.

Las facciones redondeadas es una de las más comunes entre las mujeres, pero saber cuál es el corte de pelo que más te favorece no siempre es sencillo. Si estás buscando un cambio de look que no solo estilice tu rostro, sino que además te dé un toque rejuvenecedor, un corte de pelo a capas puede ser tu mejor aliado.

Inspirado en tendencias actuales y técnicas que están causando furor en el mundo de la belleza, este corte será el toque perfecto para suavizar la redondez de tu cara y añadir volumen y movimiento a la melena.

Conocido actualmente como el corte mariposa, es una tendencia que no pasa desapercibida, volviendo a conquistar a estilistas y las que más saben de moda. Inspirado en los años 70, este estilo ha sido adaptado para los tiempos modernos con técnicas que buscan estilizar el rostro y añadir un efecto rejuvenecedor.

Lo que lo hace ideal para las caras redondas es la capacidad que tiene para crear una ilusión de alargamiento y definición, gracias a las capas estratégicamente colocadas. Incluso si eres de las que opta por una melena no tan peinada, este corte capeado será tu gran arma para esta temporada.

Corte mariposa

El corte mariposa o a capas se caracteriza por ser un estilo capeado en la zona delantera, lo que genera volumen en la parte superior de la cabeza y movimiento en los laterales.

Este diseño ayuda a suavizar las facciones de las caras redondas, creando una apariencia más ovalada. Además, el volumen en la zona alta contribuye a un efecto lifting que levanta visualmente las facciones.

Flequillos estratégicos

Si bien el corte mariposa es una excelente decisión para lograr un efecto lifting en una cara redonda, es importante prestar atención a ciertos detalles.

Los expertos en peluquería recomiendan evitar flequillos rectos, ya que acentúan las líneas horizontales del rostro. En su lugar, los flequillos abiertos o ligeramente desfilados son ideales para aportar verticalidad y suavizar la redondez.

Corte mariposa con flequillo abierto. E.E.

Otro truco que suma puntos es la incorporación de ondas suaves en el cabello. El movimiento natural de las ondas crea un juego de luces y sombras que afinan las facciones y aportan volumen en los lugares adecuados.

Para lograr este efecto, puedes optar por herramientas de calor como las planchas o rizadores, o bien utilizar productos que potencien tu textura natural si tienes el cabello ondulado o rizado.

Personalización según el cabello

Una de las grandes ventajas del corte mariposa es su versatilidad. Se adapta a diferentes tipos de cabello, desde los lisos y finos hasta los más gruesos y rizados.

En los cabellos lisos, la clave está en generar volumen mediante el secado boca abajo, dirigiendo el aire hacia las puntas y utilizando un cepillo redondo para dar forma en los laterales. Este tipo de secado consigue un acabado suelto y natural, ideal para quienes buscan un look desenfadado pero elegante.

Cortes de pelo mariposa según tu estilo. E.E.

Por otro lado, en cabellos rizados, el corte mariposa puede no generar el mismo efecto de apertura, pero sigue siendo una excelente opción para resaltar las ondas naturales y enmarcar el rostro.

La clave está en utilizar productos adecuados que definan el rizo sin apelmazarlo, manteniendo el volumen en la parte superior y jugando con las capas para evitar que el cabello se vea plano o sin forma.

En melenas midi

Las melenas de longitud media o midi también pueden beneficiarse del corte mariposa. En estos casos, es importante estudiar bien las facciones del rostro y el tipo de cabello para encontrar el largo más favorecedor.

Los expertos recomiendan optar por capas invisibles que aporten movimiento sin sobrecargar el corte, lo que es perfecto para quienes buscan un peinado de bajo mantenimiento pero con mucho estilo.

El truco está en, además de personalizar el corte según el tipo de cabello y la forma del rostro, en por supuesto, tu estilo de vida. Un corte que se adapta a la rutina diaria y no requiere de peinados elaborados es la mejor opción para quienes no tienen tiempo de dedicar horas frente al espejo.

Efecto 'lifting' sin cirugía

El efecto lifting que ofrece el corte mariposa no solo está en las tijeras, sino también en cómo lo peines. Si deseas maximizar este efecto, opta por levantar las raíces utilizando un producto voluminizador y dirigiendo el cabello hacia arriba al secarlo.

Esto crea una ilusión óptica de elevación en el rostro, haciendo que parezca más alargado y estilizado.

Mujer en la peluquería. iStock

Además, para un resultado aún más efectivo, juega con el peinado dirigiendo los laterales hacia afuera. Este truco crea un marco para el rostro, atrayendo la atención hacia la parte superior y ayudando a estilizar el conjunto.

Con el corte adecuado y unos simples trucos de peinado, puedes transformar tu look y ganar confianza, luciendo un rostro más estilizado y rejuvenecido sin necesidad de cirugías ni tratamientos invasivos. ¿Te atreves?