Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "El ayuntamiento es como una empresa donde los ciudadanos son los accionistas"

Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza desde las elecciones municipales del 2023, no es como la mayoría de los políticos. "No, no es una política al uso", corrobora Charo Izquierdo. Ella es una "política tardía", según Cruz Sánchez de Lara, pues se adentró en este mundo hace solo unos años, en 2019, cuando se incorporó al Ayuntamiento como Consejera de Servicios Públicos y Movilidad.

"Así es. Es que yo no concibo la política como una profesión de vida en la que tenga que aceptar cualquier cosa para mantener mi puesto de trabajo. Yo creo que es una etapa, que accedes para ayudar y cuando finaliza tu contribución, puedes irte", explica Chueca.

Esta reflexión, al igual que otras muchas acciones ejemplares que ha tenido la alcaldesa, le han servido para hacerse un hueco en 'Arréglate que nos vamos', el pódcast conducido por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS. En este episodio, ambas han exprimido al máximo a esta interesante invitada para que, tanto ellas mismas como los oyentes, puedan conocer a "una política diferente".

La conversación ha comenzado con una pregunta directa de Cruz a Natalia, pareciera que la vicepresidenta de EL ESPAÑOL estuviese buscando el momento oportuno para lanzársela: "Jorge Azcón, que ahora es el Presidente de Aragón, antes fue alcalde de Zaragoza. ¿No será ese tu futuro también?".

"No se sabe lo que pasará en un futuro, pero yo ahora estoy encantada, y feliz de tener la oportunidad de ser la alcaldesa de mi ciudad. Nunca tuve ambición política ni interés en ella, más allá que el que tiene una ciudadana que se preocupa de su sociedad. Fue casual, por motivación de ayudar y contribuir. Jorge Azcón tiene mucho que ver con que yo sea política y alcaldesa a día de hoy", ha explicado Natalia Chueca durante los primeros minutos del pódcast.

Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara junto con Natalia Chueca. Esteban Palazuelos

Después, Charo Izquierdo ha tomado la palabra. "Antes de dedicarte a la política, te licenciaste en ADE y trabajaste en agencias de publicidad. ¿Es importante que los políticos tengan experiencia en gestión privada?", ha preguntado.

"Sí, sobre todo por haber tenido tiempo para, como ciudadano, ver las necesidades que tienes de la política. Y luego, desde el otro punto de vista, poder hacerlo realidad. La gestión es fundamental, sobre todo en los ayuntamientos, porque trabajas como una empresa. Tienes que gestionar un presupuesto con proyectos de transformación y desarrollo. En este caso no es rentabilidad económica sino social, y los accionistas son todos los ciudadanos", ha explicado la alcaldesa.

Además, Natalia Chueca ha aprovechado para dar a conocer su ciudad a los oyentes de 'Arréglate que nos vamos'. De Zaragoza, ha destacado que es una ciudad sorprendente con un patrimonio cultural muy interesante, "ya que por ella han pasado cuatro culturas" a lo largo de los siglos". También se ha referido a la capital aragonesa como la única ciudad en Europa donde hay dos catedrales en una misma plaza, y ha puesto en valor su gran cercanía y buenas comunicaciones con otras ciudades como Madrid o Barcelona.

Tras admirar la pasión con la que habla sobre su ciudad, Charo y Cruz han querido tratar otros temas, más allá de las fronteras de Zaragoza. Para ello, se han ido a Estados Unidos. Concretamente a la campaña de las elecciones presidenciales norteamericanas. "Si fueras la jefa de campaña de Kamala Harris, ¿qué le dirías?", le ha preguntado Charo.

"Que utilice todas las posibilidades que la diferencian de Donald Trump. Tiene una ventaja increíble por ser mujer, porque puede llegar a todas las mujeres que no están convencidas con lo que dice Trump. Podríamos decir que él es un perfil machista", comenta Chueca. Además, añade: "También está la juventud, puede acercarse a los jóvenes porque tiene muchas ventajas contundentes. Que no se deje arrastrar, sino que defienda un discurso amplio que mejore la vida de todos los americanos. Tiene posibilidades de llegar al corazón de todos".

Arréglate que nos vamos con Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza Esteban Palazuelos

Tras esta respuesta, Cruz le formula la pregunta a la inversa: "Y si fueras la jefa de campaña de Trump, ¿qué le aconsejarías?". A esto, Natalia responde: "Ser su jefe de campaña sería complicado porque Trump no deja de sorprendernos. En su caso, le ha dado buen resultado la polarización, extremar el discurso. Es lo contrario que le diría a Kamala".

Después de hablar del plano internacional, las autoras del pódcast también han sacado el lado más humano de la invitada. "¿Eres disfrutona?", "¿cómo llevas la conciliación?", "¿te ha cambiado ser alcaldesa de tu ciudad?", "¿te compensa serlo?", "¿llevas bien la frustración?", "¿cuál es el momento más emocionante que recuerdas en el cargo?", "¿alguna vez has pensado en tirar la toalla?"... Estas son algunas de las cuestiones que le han lanzado.

Y entre preguntas y preguntas, las tres mujeres que han dado voz al capítulo de esta semana han acabado planteando un plan diferente y divertido: "¿Y si nos vamos a hacer el próximo episodio a Zaragoza?", dice Cruz "Sí. ¡Nos vamos!", responde Charo. Esto solo deja clara una cosa: Natalia Chueca ha vendido estupendamente la ciudad a sus anfitrionas, tanto por sus dotes en marketing como su pasión por Zaragoza.