La importancia de que Selena Gómez y otras artistas hablen de sus enfermedades: "Lo normalizan y le quitan drama"

Hubo un tiempo en el que las figuras públicas ocultaban sus enfermedades o achaques hasta el punto de que en algunos casos pasaban años hasta que sus problemas de salud salían a la luz. Sin ir más lejos, Elle MacPherson acaba de confesar que hace siete años le diagnosticaron un cáncer de mama, algo que hasta la fecha había llevado en secreto. Por otra parte, estrellas como Selena Gomez se han asegurado siempre de visibilizar lo que les ocurre más allá de los escenarios y de los focos, ahí donde no todo son siempre luces.

La actriz, que no ocultó haber pasado por una depresión y por un trasplante de riñón fruto de problemas generados por el lupus, enfermedad autoinmune que jamás ha ocultado, ha explicado ahora a la revista Rolling Stone que precisamente la medicación que toma para tratar la enfermedad es la responsable de que no pueda tener hijos. "Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé", ha asegurado.

Por su parte, Jennifer Aniston explicó a Allure que el motivo por el que no es madre es que se sometió a múltiples ciclos de fecundación in vitro que resultaron fallidos. Kourtney Kardashian no solo se aseguró de que sus problemas de fertilidad formaran parte del reality The Kardashians, sino que confesó haber entrado en la menopausia a causa de los tratamientos de reproducción asistida, sumándose así al grupo de celebridades que hablan de la menopausia sin tabúes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bianca Balti (@biancabalti)

"El domingo pasado llegué a urgencias y descubrí que el dolor abdominal que sentía en la parte inferior era en realidad un cáncer de ovario en etapa 3C. Ha sido una semana llena de miedo, dolor y lágrimas, pero sobre todo de amor, esperanza, risas y fuerza", explicaba el 15 de septiembre la modelo Bianca Balti en su perfil de Instagram.

"Tengo un largo viaje por delante, pero sé que voy a superar esto. Para mí, para mis seres queridos (mis hijas están en la parte superior de mis prioridades) y para todos los que necesitáis fuerza: podéis tomar prestada de la mía, porque tengo un montón", ha dicho en un texto que acompaña a unas imágenes en las que posa sonriente tras la operación.

La voz de los expertos

El Dr. Alan Almazán, especialista en Medicina familiar y Comunitaria, considera que es sumamente positivo que las celebridades visibilicen sus condiciones. "En las enfermedades, la comunicación siempre ha sido vertical, de pacientes hacia profesionales sanitarios y viceversa. Desde que tenemos internet y sobre todo, gracias a las redes, se han popularizado las asociaciones de pacientes, que siempre han existido. Ese proceso de ver cómo otras personas llevan la enfermedad siempre ha sido positivo, pero ahora es más rápido. Si a alguien le diagnostican un lupus, es posible que al buscar en internet descubra que hay personas famosas que lo tienen y que lo han visibilizado. De esta forma, lo normalizan y le quitan drama, y eso es muy importante. Siempre será algo positivo, mucho más que verte solo sin saber qué esperar", explica.

Por su parte la Dra. Laura García Estévez, coordinadora de la Unidad de Mama de MD Anderson Cancer Center Madrid, comentó que la primera vez que acudió a un concierto de Luz Casal le fascinó su faceta como artista, pero después, tras escucharla en distintas entrevistas, lo hizo también como persona. "Tuve la suerte de conocerla años después de hacer público su diagnóstico de cáncer de mama. Lo transmitió de una manera simple y veraz y luego, con su música y con algún disco concreto, pudo dar voz a los malos ratos que pasó con la quimioterapia", asegura.

Una paciente con su médico. iStock

"Como Luz Casal, otras mujeres también famosas han querido verbalizar el diagnóstico de cáncer. La mayoría lo han hecho quitándose el peso de la fama y siendo una paciente más con miedo al diagnóstico, a la muerte, a la quimioterapia o a las revisiones. La mayoría nos han ayudado a los oncólogos a poder lidiar mejor con algunos problemas: cuando Angelina Jolie hizo público su decisión de quitarse los dos pechos por ser portadora de una mutación (BRCA1), el número de prescripciones para la realización de ese test, que es un simple análisis de sangre, aumentó de manera meteórica en Estados Unidos. Gracias a sus declaraciones, de alguna manera se hizo más patente la necesidad de realizar el test a un mayor número de mujeres", explica la doctora.

A ese fenómeno se le conoce como 'efecto Angelina Jolie', y junto al 'efecto Katie Couric', es un claro ejemplo de cómo las personas conocidas pueden influir significativamente en la salud pública y en cómo las personas se aseguran de ir regularmente a sus chequeos médicos al haber compartido las famosas sus experiencias personales.

El 'efecto Katie Couric' hace alusión al hecho de que después de que el marido de la periodista muriera por cáncer de colon, ella se sometió a una colonoscopia televisada en directo, algo que ayudó a desmitificar y normalizar el procedimiento y generó un aumento notable en la cantidad de personas que se sometieron a esta prueba de detección durante el año siguiente.

"El cáncer puede ser una enfermedad devastadora con un componente emocional quizá más acentuado que en otras enfermedades. Como oncóloga dedicada al cáncer de mama, valoro que cualquier personaje famoso con un diagnóstico de cáncer lo haga público, porque al final, no deja de ser un paciente. Lo que no tolero es la falta de tacto al hablar de terapias alternativas milagrosas que curan el cáncer, ni las comparaciones absurdas sobre tratarse en la medicina pública o privada o la cura del cáncer con un fármaco milagroso en cinco ratones de laboratorio. El esfuerzo que hacemos todos para conseguir la cura del cáncer -pacientes, oncólogos, investigadores básicos y la industria farmacéutica- no puede ser cuestionado por palabrería pueril y carente de rigor", matiza la Dra. Laura García Estévez.

El hecho de que las celebridades hablen abiertamente acerca de sus enfermedades es además, asegura el Dr. Alan Almazán, positivo para ellas. "Quienes deciden hacerlo están haciendo un buen uso de su popularidad, pero también es bueno para ellas visibilizar sus condiciones, porque obtienen un doble rédito. Primero, se liberan de la vergüenza de tener que estar siempre perfectas, y para continuar, no nos podemos olvidar del rédito egocéntrico que supone el hecho de que la gente reconozca que esa figura le ha ayudado", dice.