Shaggy: el corte de pelo más favorecedor y favorito de las españolas que rejuvenece el rostro al instante

Llega el verano a España y las personas que más saben de estilo renuevan sus looks para despreocuparse al máximo y ofrecer su versión más natural, favorecedora y versátil. Hay decenas de opciones para las que quieran cortar su cabello pero, si estás buscando uno que te rejuvenezca al instante y perfecto para cualquier estilo, independientemente del largo que quieras.

Se trata de la tendencia 'shaggy', un estilo muy actual capaz de romper el molde de hasta las más clásicas. Es un corte de pelo a capas que instantáneamente resta años, gracias al volumen que se produce en la parte alta de la cabeza y restándole una mayor dimensión a los laterales del rostro.

El corte 'shaggy' tiene dos principales ventajas, además de la más evidente que es el efecto rejuvenecedor que tiene: es muy cómodo y es increíblemente fácil de mantener en tu día a día.

De ti depende el largo que quieras y, por supuesto, el que más te favorezca. Déjate aconsejar por una profesional y que esta tenga muy en cuenta los rasgos de tu rostro para amoldar las diferentes capas para así dar con la versión 'shaggy' más acertada.

Ten en cuenta que si tienes una cara más bien ancha, las capas del 'shaggy' deberán ser por debajo de la mandíbula para crear un efecto más alargado en el rostro, del mismo modo que estaremos evitando ensanchar aún más las facciones. Si, por el contrario, tu cara es alargada, deberás llevar unas capas más cortas que compense la verticalidad que domina.

Tipos de 'shaggy'

Ahora que ya te has decidido por apuntarte al look de moda de este verano, debes saber que puedes optar por el 'shaggy' que más se adapte a tu estilo, rasgos y lo que vayas buscando. De igual manera, vas a conseguir un cambio vertiginoso que te aportará estilazo y restará años.

'Shaggy' corto

Si eres de las que no renuncia a su característico cabello corto, debes saber que hay vida más allá de los cortes clásicos. El 'shaggy', aunque es más distinguible en melenas largas, también se puede adaptar a una versión corta donde sus capas juegan con las texturas de la melena y rasgos de la cara.

Existe una simbiosis perfecta entre el 'shullet' o el 'wolf cut' que da lugar a una mezcla entre el 'shaggy' y el mullet' que favorece increíblemente. Se trata de hacer una llamativa diferencia de largos entre la parte delantera y la trasera del cabello, aportando una apariencia de lo más rebelde y estilosa, solo apta para las más rompedoras.

Mujer con el pelo corto haciendo un globo con un chicle. iStock

'Shaggy' bob

Esta tendencia es perfecta para las que buscan movimiento y volumen en su cabello. Se trata de capear la melena, sin renunciar a una melenita tan de moda actualmente, para crear más volumen en la parte alta y contornear el rostro.

Además de la soltura que el 'shaggy' bob aportará a tu melena, te sorprenderá el mantenimiento tan sencillo que tiene este corte de pelo, perfecto para el ajetreo del verano. Basta con secártelo boca abajo con el secador y terminar con un toque de sérum o cera en las puntas para darle la forma deseada al peinado.

Melena rubia con corte 'shaggy' bob E.E.

'Shaggy' largo

Esta modalidad del 'shaggy' es perfecto para las caras redondas o cuadradas. Este corte permite alargar las facciones, sobre todo, si añadimos un flequillo tipo cortina que deje ver parte de la frente.

El 'shaggy' largo es perfecto para dar un increíble movimiento a tu melena. Cuantas más capas aportes, a partir del mentón, mejor será el efecto y el estilo que consigas.

Corte de pelo 'shaggy' largo

'Shaggy' rizado

Si existe un tipo de pelo al que le favorezca el 'shaggy' ese es el rizado. Las capas de este corte de pelo permiten controlar las melenas rizadas, además de descargar peso de los laterales, consiguiendo que descargue peso y las ondas se sitúen sobre todo el cuero cabelludo de forma natural.

Si además le quieres añadir un flequillo, el efecto que conseguirás será espectacular. Belleza, feminidad y juventud, un combo que jamás falla.

Mujeres de pelo rizado con corte 'shaggy' E.E.

Apostar por un corte 'shaggy', sin duda, es todo un acierto. No es de extrañar que se haya convertido en el look tendencia de este verano para las que quieren ir siempre guapas, sin perder tiempo y estando a punto en los mejores momentos. Hay tantas opciones de 'shaggy' que es imposible no dar con la que más te favorezca.