Bárbara Rey, experta en longevidad: “Vivir más tiempo es una segunda oportunidad para cumplir nuestros sueños”

La longevidad ya no es únicamente cuestión de años, sino de calidad de vida. Bárbara Rey, especialista en este tema desde una perspectiva holística, propone ampliar el foco: dejar de pensar únicamente en salud y empezar a entender la vida larga como un proyecto integral que abarca propósito, finanzas, relaciones, bienestar emocional y desarrollo personal.

En conversación con Magas, habla sobre los mitos más extendidos, las oportunidades que abre la llamada economía plateada —silver economy— y los grandes retos que enfrentamos como sociedad.

Cuando dices que trabajas la longevidad desde una perspectiva holística, ¿qué significa exactamente esto en la práctica?

La mayoría de las personas asocia perdurabilidad exclusivamente con salud. Pero el abordaje holístico va mucho más allá. Se trata de velar por una vida larga en todos los aspectos que impactan no sólo en vivir más años, sino en vivirlos con calidad.

Hablamos de bienestar físico, por supuesto, pero también de estabilidad financiera, relaciones significativas, espiritualidad, salud mental y emocional.

La clave es que la perennidad juegue a tu favor y no se convierta en muchos años sin bienestar o, lo más importante, sin propósito. El fin último es tener un objetivo vital que dé sentido a esa vida más larga.

¿Qué malentendidos percibes a menudo cuando la gente escucha la palabra longevidad?

El primero, que es cosa de personas mayores. El segundo, que se limita a la salud. El tercero, que se reduce a suplementación: “¿Qué me tengo que tomar?”. Mucha gente busca la pastilla mágica que le garantice una vida más plena.

Nada más lejos de la realidad. La perdurabilidad no depende de un suplemento milagroso, sino de decisiones sostenidas en el tiempo. Esos son los principales mitos a los que me enfrento.

La longevidad no depende de un suplemento. Unsplash

Vivimos más años que nunca. Pero ¿los vivimos mejor?

Hoy todo está preparado para que vivamos mucho tiempo: la ciencia, la tecnología, la medicina y los avances nos mantendrán con vida. La gran cuestión es cómo serán esos años extra.

¿Con quién los viviremos? ¿Cómo los financiaremos? ¿Tendremos recursos para disfrutar, viajar, mantener nuestro hogar, nuestros pequeños gustos? Vivimos mucho, sí. Pero todavía no tenemos claro si vivimos bien. Ese es el verdadero punto clave de la longevidad.

¿Qué nuevas oportunidades crea vivir más para las personas, las empresas y las ciudades?

Para las personas, la mayor oportunidad es tener una vida plena y con sentido, especialmente en lo que muchos llaman la 'segunda mitad' de la vida. Vivir más tiempo abre la posibilidad de iniciar segundas carreras, segundas parejas, cambiar de país o retomar sueños postergados. Es una segunda oportunidad vital.

Para las empresas, surge la llamada economía de la longevidad: desarrollar productos y servicios inclusivos para todas las edades y gestionar adecuadamente el talento sénior. La intergeneracionalidad y la gestión de la edad serán claves en organizaciones donde cada vez habrá más empleados mayores.

Para las ciudades, implica repensar su diseño para que sean inclusivas con todas las edades. Desde algo tan simple como la duración de un semáforo hasta la accesibilidad, la vivienda o el transporte.

¿Qué crees que las empresas podrían manejar mejor en el relevo generacional?

En España existe lo que llamo la 'obsolescencia programada' del talento senior. A partir de los 40 o 45 años, empiezas a ser incómodo para muchas empresas. Persiste la falsa creencia de que los mayores deben salir para que entren los jóvenes.

Pero los equipos más productivos son los diversos, también en edad. Hay una incoherencia estratégica: las empresas quieren captar clientes mayores porque tienen poder adquisitivo, pero no quieren empleados mayores. Eso no es sostenible.

La especialista cuenta cómo envejecer mejor. Cedida

¿Qué estrategias propones para integrar mejor el talento senior?

Hay muchísimas: formación continua —lifelong learning—, adaptación y flexibilización de puestos, programas de retiro progresivo, mentoring cruzado y gestión de la edad —age management—.

También implementar beneficios específicos, como programas de salud que acompañen a las mujeres en la menopausia. Igual que existen para la maternidad; o incluso permisos para quienes se convierten en abuelos.

No se puede abordar la silver economy con equipos de 25 años que no comprenden las necesidades reales de ese segmento. Si no hay coherencia interna, las estrategias fracasan.

¿Cómo imaginas la vejez dentro de 20 o 30 años si hacemos bien los deberes como sociedad?

Creo que avanzaremos mucho en prevención y gestión de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia. La medicina dará un salto cualitativo importante.

Los grandes retos estarán en la sostenibilidad económica —con sistemas de pensiones tensionados— y, sobre todo, en el plano social: la soledad no deseada.

En España hay millones de personas mayores que viven solas, en su mayoría mujeres. Ese será el gran desafío.

Las relaciones sanas son claves para vivir más y mejor. Unsplash

Si tuvieras que recomendar una práctica sencilla para empezar hoy mismo a envejecer mejor, ¿cuál sería?

Entrenamiento de fuerza. Cargar peso, mantener masa muscular, movernos todo lo posible. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí estar activos. El movimiento da vida.

Más allá del cuerpo, ¿qué papel juegan las relaciones y el propósito?

Lo son todo. Vivir mucho sin saber para qué no tiene sentido. Encontrar tu propósito —tu ikigai— es identificar aquello que te mueve y que además aporta algo a la comunidad.

Las relaciones son fundamentales. Numerosos estudios muestran que la soledad impacta más en la mortalidad que fumar o beber. Evitar la soledad no deseada es una prioridad absoluta.

Para terminar, si pudieras dejar un solo mensaje sobre la longevidad, ¿cuál sería?

Que es una gran oportunidad. Un regalo de nuestro tiempo. Pero depende de nosotros aprovecharla. Es casi una segunda vida: la posibilidad de soñar, de reinventarnos y de hacer, por fin, aquello que siempre quisimos.