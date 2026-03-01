La otra protagonista de los Goya 2026: Heidi Sierra, la madre de Mario Casas que emociona a las redes

La noche del 28 de febrero pudo ser la ocasión ideal para estrenar posado oficial con su pareja, Melyssa Pinto, pero el actor e ídolo de toda una generación decidió hacer algo distinto en la red carpet de los Goya: acudir acompañado por su madre. Llegó como nominado por su papel en Muy lejos pero compartió el foco con la persona más importante de su vida.

Así fue como él mismo describió a Heidi Sierra ante los medios en la gran gala del cine español. "Ella venía más nerviosa, no está acostumbrada. Quería compartirlo con alguien de mi familia y me hace mucha ilusión", añadía en la alfombra roja cuando los periodistas le preguntaron por su más uno, con quien hizo el tándem más comentado de la cita.

Madre e hijo llegaron coordinados de negro, él con smoking impecable de Mansolutely y joyas Dinh Van, y ella con un vestido de corte sirena cargado de lentejuelas. La escena llamó la atención tanto a los presentes en la gala como a los espectadores, tanto que las redes han amanecido con comentarios celebrando la elegancia y las sonrisas de orgullo de ambos.

Muchos la vieron anoche por primera vez y, sin embargo, a pesar de su perfil bajo, a ella le debemos en gran medida la carrera de dos de los actores más populares del país. Gallega y madre muy joven, tuvo a Mario con 17 años junto a su pareja de toda la vida, Ramón Casas, que entonces tenía 19, y juntos levantaron una familia numerosa guiada por la unión y el esfuerzo.

Desde entonces, Heidi ha consagrado su vida al cuidado de sus cinco hijos: Mario, Sheila, Christian, Óscar y el pequeño Daniel, nacido en 2014, que llegó cuando los mayores ya estaban asentados profesionalmente. Mientras Ramón se dedicaba a la construcción y las reformas, ella se ocupaba del hogar y de velar por el futuro de sus hijos.

Heidi Sierra posa junto a su hijo Mario Casas. Sergio R Moreno GTRES

La historia de los Casas es la historia de varias mudanzas en busca de oportunidades. Procedentes de Galicia, donde comenzaron su relación, Heidi y Ramón se trasladaron en los 80 a Cataluña. "Vienen del barro; eran una pareja que vivía en Coruña, y se fueron a buscarse la vida a Barcelona sin nada", destacó su hijo mayor hace un tiempo a Cadena Ser.

Vivieron en las localidades de Martorell y Esparraguera y fue en el barrio obrero de La Mina en San Adrià del Besòs donde se criaron el actor de Muy lejos y sus hermanos. Y allí quiso regresar él mismo para grabar su ópera prima como director, Mi soledad tiene alas, un proyecto cuyo papel protagonista fue reservado a Óscar.

Al tiempo nacieron Sheila, Christian y Daniel —en 1987, 1992 y 2014, respectivamente— y, más tarde, la familia se asentó en la sierra de Madrid, donde hoy disfrutan de una casa rodeada de naturaleza que se ha convertido en el punto de encuentro habitual del grupo. Con el tiempo, cada hijo ha seguido su camino, siempre con la impronta familiar muy presente.

Mario y Óscar se han consolidado como actores; Sheila es abogada y estudia Psicología; Christian se ha orientado al mundo empresarial; y Daniel crece unido a sus hermanos. En esas trayectorias aparece el mismo denominador común: unos padres que, según palabras del propio Mario, son "sus mejores amigos" y "máximos confidentes", presentes en cada decisión importante.

Con esa historia como telón de fondo, son muchos quienes conocen por primera vez la historia familiar de los Casas por la imagen de Mario llevando a Heidi del brazo a la alfombra roja de los Goya. Él, nominado y en uno de los mejores momentos de su carrera; ella, discretísima pero de pronto convertida en protagonista.

En cualquier caso, ella también ha representado un papel fundamental que se aleja de cualquier ficción y con el que cualquier madre puede sentirse identificada: el de pilar emocional de una familia que, antes que un fenómeno mediático, surgió de la historia de un matrimonio que apostó por una vida en común y por unos hijos exitosos y agradecidos.

Mamá, vamos de gala

En cualquier caso, Casas no es una rara avis. En los últimos años, cada vez más estrellas del cine y las series han empezado a reservar sus grandes noches de alfombra roja para compartirlas con sus madres. Por ejemplo, Jacob Elordi ha confirmado que irá a los Oscar con la suya, Melissa, después de aparecer ya con su familia en los Globos de Oro y en photocalls de distintos premios.

Antes lo hicieron Paul Mescal en los Oscar por Aftersun, Bradley Cooper con Gloria Campano en múltiples galas, o Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Javier Bardem, por nombrar algunas de las celebridades que, al saltar a la fama, no han dudado en compartir el protagonismo con sus seres queridos en premios y galas.

De izquierda a derecha, Javier Bardem y su madre María del Pilar Bardem Muñoz; Jennifer Lawrence y Karen Lawrence; y Jacob Elordi junto a Melissa Elordi. Getty Images

Estos gestos, como el de Casas la pasada noche, funcionan como un contraplano perfecto del glamour: humanizan a las estrellas, reivindican la importancia del núcleo familiar y devuelven al primer plano a las personas que estuvieron detrás cuando todo era más precario y muchos de ellos soñaban con hacerse un hueco en una industria exigente.

Al fin y al cabo, más allá del brillo de los focos y de los vestidos de alta costura, hay algo muy reconocible en ese hijo o hija que se lleva a su madre de la mano a la alfombra roja. Es un gesto entrañable que recuerda que los grandes rostros del cine un día fueron niños con ambiciones enormes, sostenidos por mayores que les acompañaron a rodajes y funciones.

Y es que, cuando por fin llega la noche en la que todo el mundo mira, muchos siguen queriendo que, al otro lado del objetivo, esté también la misma persona que les aplaudió la primera vez.