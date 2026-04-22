Entró en vigor: la normativa de Tráfico obliga a los conductores a pagar la factura de la ITV si se confirma esta infracción

La mayoría de los conductores son conscientes de los requisitos que debe cumplir su vehículo para poder transitar en la legalidad, para ello, es fundamental estar actualizado y conocer todos los detalles.

La normativa otorga a los organismos encargados de la vigilancia del tráfico la potestad de determinar si un medio de transporte necesita realizar una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) extraordinaria.

Y es que, si el agente tiene algún tipo de sospecha de que un vehículo no posee las condiciones óptimas exigidas y, por tanto, puede poner en riesgo a los demás usuarios de la vía, se le permite obligarle a realizar esta verificación.

Inspección del vehículo en interiores. istock

Si por alguna razón un conductor se ve envuelto en estas circunstancias, debe tener conocimiento de que en este caso, su vehículo tendrá que realizar un examen.

Pero este solo se limitará al elemento o conjunto mecánico que los agentes tengan la intuición de estar defectuoso.

A ello se suma que, si se ha detectado un fallo los agentes pueden ordenar su traslado hasta la estación que ellos consideren más adecuada para realizar su examen.

Aunque, hay una condición, y es que este trayecto no debe superar los 30 kilómetros.

No obstante, si el establecimiento se encuentra exactamente en el mismo sentido de la marcha que ya llevaba el coche, la normativa recalca que no existirá ningún tipo de limitación respecto a la distancia a recorrer.

El conductor será en todo momento escoltado por los agentes hasta llegar a la estación de ITV, al igual que ayudarán a facilitar todas las operaciones en dicha revisión.

Tras realizar la comprobación, si el modelo presentaba defectos los gastos generados correrán a cuenta del infractor, mientras que si este estaba en regla y no se acredita ningún defecto, la factura pasará a ser cargo de la administración actuante.

Y es que, según el artículo 6, apartado 7 cuando una estación reciba un requerimiento de control deberán proceder con la máxima diligencia. Sin perturbar ni retrasar la actuación de vigilancia del tráfico que se estaba ejerciendo antes del incidente.

Todo queda establecido en el Real Decreto que dictamina la inspección técnica de vehículos, el cual es gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo.

Una de las novedades implementadas este 2026 es que tal y como recalca el RACE, la normativa Euro 7 endurece las ITV, con el objetivo de adaptarse a los nuevos vehículos, midiendo todavía, con mayor exactitud la medición de los gases contaminantes.

En este contexto tres de cada diez camiones y furgonetas circularon sin tener la inspección en vigor durante 2025 según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Lo que evidencia la necesidad de concienciación hacia este requisito con el que garantizar la seguridad.