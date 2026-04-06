EME de Mariano estará el 22 de abril en Dúo de Diez en la fábrica de Cervezas Victoria

Las claves nuevo Generado con IA EME de Mariano, con los cocineros Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, será el restaurante invitado en Dúo de Diez en la fábrica de Cervezas Victoria el 22 de abril. El evento incluye visita a la fábrica y al museo, seguido de una cata maridaje para 50 asistentes adultos, con un precio de 25 euros por persona. Los platos destacados serán la ensaladilla rusa ganadora del Trofeo de Ensaladilla Rusa de Málaga y el Bocarte, una chapata con mogote ibérico, encurtidos y mayonesa EME. La iniciativa busca fusionar cocina local y cultura cervecera, ofreciendo una experiencia gastronómica en un ambiente distendido y exclusivo.

EME de Mariano, representado por los cocineros Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, ha sido el restaurante invitado para deleitar con sus recetas a los comensales que asistan a la nueva sesión de Dúo de Diez en la fábrica de Cervezas Victoria.

Será el 22 de abril a las 19:30, tiene una duración de dos horas, podrán asistir 50 personas -solo mayores de edad- y el precio es de 25 euros por comensal. Las entradas ya están a la venta.

Hay una visita a la fábrica y al museo y, posteriormente, una cata maridaje. En esta ocasión, los asistentes podrán degustar su ensaladilla rusa, que se maridará con Victoria Clásica.

La ensaladilla rusa.

Esta ensaladilla rusa es conocida por haber sido la ganadora del Trofeo de Ensaladilla Rusa de Málaga y ha cosechado desde entonces grandes éxitos.

En cuanto al segundo pase, será su Bocarte, una chapata con mogote ibérico, encurtidos y mayonesa EME, que fue favorita del público en la primera edición de Bocata Fest y que estará acompañada de Victoria Diez.



El Bocarte.

"La propuesta de EME de Mariano pone el foco en una cocina reconocible, directa y ligada al producto, reinterpretada desde una mirada contemporánea. La elección de los platos responde a la voluntad de establecer un equilibrio entre tradición y creatividad, en línea con el espíritu del ciclo, que busca acercar la cultura cervecera al público a través de la gastronomía local y cocineros destacados", explican desde la organización.



Añaden que “Dúo de Diez se ha consolidado como un espacio donde la cocina local dialoga con la cerveza en un formato distendido y cuidado, generando un punto de encuentro entre chefs y público. El ciclo destaca por su capacidad para poner en valor el talento gastronómico del territorio a través de la cultura cervecera para que los asistentes disfruten de una experiencia inmersiva en las instalaciones de la fábrica".



