Gran fiesta gastronómica junto al mar el 17 de septiembre: 1.700 kilos de sardinas gratis y música

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Las claves Generado con IA Marbella celebrará la XIII Moraga Popular el 17 de septiembre con 1.700 kilos de sardinas gratis en cuatro playas del municipio. El evento repartirá también 1.000 kilos de ensalada de tomate, pan y bebidas de forma gratuita para vecinos y visitantes. La Cofradía de Pescadores preparará las sardinas siguiendo el método tradicional, en homenaje a la cultura marinera local. La jornada incluirá actuaciones musicales en directo y la colaboración de varios establecimientos locales, fomentando la convivencia ciudadana.

La ciudad de Marbella despedirá la temporada alta con una gran fiesta gastronómica junto al mar que ya es tradición por estas fechas. El próximo jueves 17 de septiembre, las playas del municipio acogerán la XIII edición de la Moraga Popular, con 1.700 kilos de sardinas en espeto que se repartirán gratis entre vecinos y visitantes.

La celebración comenzará a partir de las 20.00 horas y se desarrollará de forma simultánea en cuatro puntos del litoral marbellí: las playas de La Salida, en San Pedro Alcántara; Levante, en Puerto Banús; La Venus, en Marbella; y Real de Zaragoza, en Las Chapas.

De esta forma, la fiesta se extenderá por distintos puntos del municipio para facilitar la participación de vecinos y turistas.

Además de los espetos de sardinas, la organización repartirá gratuitamente 1.000 kilos de ensalada de tomate picado, así como pan y bebidas.

La Cofradía de Pescadores será la encargada de suministrar el pescado y preparar las sardinas siguiendo el procedimiento tradicional, uno de los elementos que convierten esta jornada en un homenaje a la cultura marinera de la localidad.

El concejal del ramo, Diego López, ha destacado que la Moraga Popular se ha consolidado como "una gran jornada de convivencia" con la que el municipio rinde homenaje "al turismo, a nuestros vecinos y a la tradición marinera de Marbella".

El edil también ha puesto en valor la implicación de las distintas personas y entidades que permiten que la celebración llegue a diferentes puntos del litoral.

La programación contará también con actuaciones musicales en directo a cargo de grupos locales, que amenizarán la velada en las diferentes zonas donde se desarrollará la moraga.

La iniciativa nació en 2010 bajo el nombre de 'Homenaje al Turismo y al Municipio' y, después del paréntesis provocado, entre otros motivos, por la pandemia, fue recuperada en 2022.

Desde entonces, la celebración ha ido reforzándose hasta convertirse de nuevo en una de las citas populares del calendario de Marbella.

La XIII Moraga Popular contará además con la colaboración de distintos establecimientos del municipio, entre ellos La Taberna del Alabardero, Paradise Beach, Pepe’s Bar y Siroko.