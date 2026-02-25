Oportunidad inmobiliaria en Marbella: el Ayuntamiento subasta una parcela para unas 40 casas por 2,35 millones

Localización de la parcela que acaba de sacar a subasta el Ayuntamiento de Marbella.

El Ayuntamiento de Marbella ha activado la venta mediante subasta pública de una de sus grandes parcelas residenciales en Artola Alta, junto a la A‑7, por un precio mínimo de salida de 2.347.433,74 euros.

Las empresas y particulares interesados podrán presentar ofertas hasta el 25 de marzo de 2026 a las 23:59 horas.

​La finca objeto de enajenación es la parcela municipal número 1 del ámbito URP‑VB‑7 Artola Alta, calificada urbanísticamente como suelo residencial para vivienda adosada.

Se sitúa en la urbanización Las Chapas, muy próxima a la autovía A‑7 y a una cota ligeramente superior, lo que le otorga una posición dominante sobre el entorno.

​Según el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el terreno tiene una superficie bruta de 11.086,46 metros cuadrados, de los que 10.440,25 metros cuadrados corresponden a suelo municipal neto, ya que en su interior existe un pequeño enclave privado de 646,21 metros cuadrados.

En cuanto a sus linderos, la finca limita al norte con una zona deportiva de la urbanización; al sur, con la Parcela 2 del mismo ámbito y el vial público nº 1; al este, con el vial público nº 2; y al oeste, con una zona libre pública.

El pliego advierte de que la parcela se encuentra atravesada longitudinalmente por la conducción principal de abastecimiento en alta de Acosol (Río Verde) y su correspondiente zona de servidumbre.

Este condicionante limita la ordenación posible y hace que, según el informe de valoración, “no sea posible agotar toda la edificabilidad” teórica asociada al uso residencial adosado.

​Además, sobre el terreno pesa una servidumbre de paso a favor de la finca enclavada, que se materializa en un camino en el borde norte de la parcela y deberá respetarse en cualquier proyecto que se desarrolle.

Dados los condicionantes, a efectos de la valoración se consideran como superficie edificable 8.117,15 metros cuadrados de suelo, a los que se aplica un índice de edificabilidad de 0,506, resultando una edificabilidad máxima posible de 4.107,28 metros cuadrados. Conforme a estos parámetros es posible la ejecución de más de 40 viviendas.

​El Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella valoró la parcela en 2.347.433,74 euros, teniendo en cuenta tanto su calificación residencial como las limitaciones de servidumbres e imposibilidad de agotar la edificabilidad.

En este sentido, el expediente incide en la elaboración de un estudio de mercado que toma en consideración la negociación, la localización ("la parcela que nos ocupa no tiene vistas y la proximidad a la A-7 es un inconveniente desde el punto de vista de la comercialización futura de viviendas, por el ruido"), antigüedad y las calidades.

"De este estudio se ha obtenido un valor medio en venta para un producto que se pudiera comercializar en la parcela que nos ocupa de 2.727,36 €/m2t (nótese que es un valor inferior por la concreta localización del terreno, que desde el punto de vista comercial sería más idóneo para un uso terciario que para vivienda)", se señala.

La enajenación se tramita mediante procedimiento abierto en forma de subasta pública, sin admisión de variantes ni alternativas sobre las condiciones fijadas en el pliego.