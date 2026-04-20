Unicaja lanza marca exclusiva para potenciar su negocio de grandes compañías

La entidad agrupa su oferta bajo el sello ‘Unicaja Empresas’ para elevar su cuota de mercado un 40% hasta 2027.

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja lanza la marca 'Unicaja Empresas' para unificar y dar mayor visibilidad a su oferta para grandes compañías. La iniciativa es clave en el Plan Estratégico 2025-2027, con el objetivo de incrementar en 50 puntos básicos su cuota de mercado y crecer un 40% en tres años. La entidad cuenta con 30 centros especializados y más de 140 directores de cuentas para ofrecer atención personalizada a grandes empresas. Unicaja refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el negocio internacional, generando más de 1.000 millones en financiación ESG en 2025.

Bajo la identidad ‘Unicaja Empresas’, la entidad financiera ha decidido unificar y estructurar toda su propuesta comercial orientada a grupos empresariales de gran tamaño y corporaciones. Esta marca nace con el objetivo de dotar de mayor coherencia y visibilidad a sus servicios especializados.

La iniciativa es una pieza central del Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa al sector empresarial como un eje de crecimiento prioritario. El banco se ha marcado la meta de incrementar su cuota de mercado en 50 puntos básicos durante este trienio.

Esto se traduce en una ambiciosa proyección de crecimiento del 40% en solo tres años. Para lograrlo, Unicaja se apoya en una red de 30 centros especializados y un equipo humano que supera los 140 directores de cuentas en España.

El modelo operativo separa las funciones en las áreas de Banca Corporativa y Banca de Empresas. Esta estructura permite ofrecer una atención diferenciada que se adapta específicamente a las complejidades técnicas y financieras que requieren las compañías de mayor facturación.

Dentro de esta hoja de ruta, la sostenibilidad y la innovación juegan un papel determinante. Solo en el ejercicio 2025, el banco generó más de 1.000 millones de euros en nueva financiación vinculada estrictamente a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Asimismo, la entidad impulsa el negocio internacional y la gestión del circulante como herramientas clave para el desarrollo empresarial. Estos servicios buscan acompañar a los clientes en sus procesos de expansión exterior y mejorar su agilidad operativa diaria.

Jesús Ruano, director general de Negocio de Empresas, ha explicado el valor estratégico de este lanzamiento: “La creación de ‘Unicaja Empresas’ nos permite explicar de forma más clara y coherente el alcance de nuestra propuesta para grandes compañías”.

Ruano enfatiza que cuentan con una “oferta especializada y una capacidad de asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades reales”. Con este paso, el banco pretende estrechar aún más el vínculo de cercanía con el tejido productivo.

El directivo recalca su visión de compromiso a largo plazo: “Queremos ser un socio estratégico y, para ello, ponemos a su disposición centros especializados y asesoramiento profesional que les permitan satisfacer sus demandas específicas”.

Finalmente, Ruano destaca la evolución constante de sus productos. “Nuestra cartera evoluciona para adelantarse a las necesidades de nuestros clientes y darles una respuesta multicanal, garantizando una atención permanente. Les proporcionamos soluciones ad hoc”, señala.