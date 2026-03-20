Así han quedado los cruces de cuartos de la BCL: Unicaja se la juega contra el Alba Berlín

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja se enfrentará al Alba Berlín en los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL). La eliminatoria será al mejor de tres partidos, con dos posibles encuentros en Málaga si es necesario. Si Unicaja vence, jugará la semifinal de la Final Four contra el ganador del Asisa Joventut-AEK. El resto de cruces de cuartos son: Joventut-AEK, La Laguna Tenerife-Galatasaray y Rytas Vilnius-ERA Nymburk.

El Unicaja ya conoce el camino que debe seguir para proclamarse por tercer año consecutivo campeón de la Basketball Champions League (BCL).

Tras pasar como primero de grupo en cuartos de final le ha tocado en el sorteo el Alba Berlín, un equipo duro que ha ganado varios años la liga germana y que también ha disputado la Euroliga.

Será al mejor de tres partidos, que se disputarán entre el 31 de marzo y el 15 de abril. Si el Unicaja, que jugará dos de ellos en casa si fuera necesario por haber sido líder en su grupo, elimina al equipo alemán irá directamente a la Final Four que tendrá lugar en Badalona del 7 al 9 de mayo.

El resto de partidos de cuartos de final lo forman el Asisa Joventut contra el AEK griego; La Laguna Tenerife contra el Galatasaray turco; y el Rytas Vilnius de Lituania contra el ERA Nymburk de República Checa.

Así queda el cuadro de la Final Four de la BCL y las fechas. BCL

Ya están, además, organizados los cruces en la Final Four. Si el Unicaja vence al Alba Berlín jugará la semifinal contra el vencedor del Asisa Joventut/AEK. Dicho de otro modo, podría enfrentarse al equipo anfitrión, contra el que ya perdió en la fase de grupos en su cancha aunque venció este pasado martes en el Carpena.

Las semifinales serán el 7 de mayo a las 18:00 y a las 21:00 y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran final el 9 de mayo a las 17:00 y las 20:00.