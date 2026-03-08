83-90. El Unicaja de Málaga se reencuentra con la victoria en Girona
El equipo de Ibon Navarro, con un destacado James Webb III (18 puntos y 20 de valoración), superó al Bàsquet Girona pese a llegar a tener 19 puntos de ventaja y sufrir un parcial final de los locales que acercó el marcador.
Más información: Ibon Navarro sorprende sobre su renovación: "Mis agentes están hablando con el Unicaja y también con otros clubes"
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Unicaja de Málaga venció al Bàsquet Girona por 83-90 en Fontajau, rompiendo una racha de derrotas recientes.
James Webb III fue el jugador más destacado del Unicaja con 18 puntos y 20 de valoración, acompañado por Djedovic, Kalinoski y Perry.
El Girona, liderado por Otis Livingston (20 puntos y diez asistencias), sufrió por las bajas y la escasa rotación, pero logró apretar el marcador hasta el final.
El Unicaja alcanzó una ventaja de hasta 19 puntos, pero el Girona recortó distancias y mantuvo la emoción hasta los minutos finales.
El equipo de Ibon Navarro tuvo que sudar después de llegar a ganar de 19 puntos (42-61), pero logró la victoria número 14 en 21 jornadas con una notable actuación de James Webb III (18 puntos y 20 de valoración), escoltado por Nihad Djedovic (16), Tyler Kalinoski (15) y Kendrick Perry (12).
El cuadro de Moncho Fernández, décimo (10/11), compitió de tú a tú, bajo la batuta de Otis Livingston (20 puntos, diez asistencias y 28 de valoración), pero sufrió mucho por las bajas por lesión de Juan Fernández, Maxi Fjellerup y Sergi Martínez, con solo nueve jugadores del primer equipo.
El Girona, después de sumar cuatro triunfos en los cinco partidos anteriores, arrancó con más intensidad y consiguió las primeras ventajas con Livingston, Nikola Maric, renovado hasta el final de la temporada que viene por su gran rendimiento, y ocho puntos consecutivos de Mindaugas Susinskas (13-5). Jugaba desacertado e incómodo el Unicaja y, a los cinco minutos, perdía por 15-8.
83 - Bàsquet Girona (17+16+26+24): Livingston (20), Needham (5), Busquets (5), Susinskas (13), Maric (12) -cinco inicial-; Hughes (9), Geben (9), Vildoza (7), Ferrando (3), Sanmartín (-) y Brunot (-).
90 - Unicaja (20+27+19+24): Perry (12), Duarte (1), Barreiro (4), Webb III (18), Balcerowski (8) -cinco inicial-; Kalinoski (15), Sulejmanovic (7), Djedovic (16), Díaz (-), Rubit (9), Cobbs (-) y Audige (-).
Árbitros: Castillo, Sánchez Mohedas y Fernández. Sin eliminados.
Incidencias: Partido de la jornada 21 de la Liga Endesa disputado ante 5.011 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona.