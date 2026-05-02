LAS CLAVES
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Buenas noches y muchas gracias
Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde le hemos contado un nuevo triunfo del Málaga.
Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.
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La crónica: exhibición del Málaga en Ipurúa para ganar al Eibar
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Final
Victoria del Málaga de un mérito tremendo.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-4
94' El Málaga corre y corre para evitar que el Eibar genere peligro. Vaya partidazo.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-4
93' Herrero valiente despeja de puños. Murillo ha visto amarilla.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-4
90' Cinco minutos de descuento.
El Málaga, de momento, evita el peligro del Eibar. Vaya segunda parte.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-4
87' Cómo se ha rehecho el Málaga en la segunda mitad. Dueño y señor del choque. Niño recibió la pelota de Joaquín, MVP del partido, que ha dejado su sitio a Ochoa.
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¡GOOOOOOOL DEL MÁLAGA! EL CUARTO
Niño recibe, recorta dos veces y con la zurda cambia de dirección la pelota para batir a Magunagoitia. Qué golazo. Puede ser la sentencia.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-3
80' Pues lo buscó el Málaga y lo encontró. Se fue a por el tercero y llegó en las botas de Brasanac. El serbio obtiene su premio. El Málaga está cómodo con la pelota, aunque el Eibar sigue atacando con agresividad cuando tiene la ocasión.
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¡Gooooooool del Málaga! Remontada
78' Brašanac recibe dentro del área un pase de Joaquín, se orienta y cruza suave engañando a Magunagoitia. Remontada del Málaga, que nunca dejó de buscarla.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-2
75' El Málaga sigue aculando al Eibar con la pelota. Va a arriba con muchos jugadores. A ver si no paga el esfuerzo físico.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-2
70' El Málaga no duda en ir arriba. Ahora se va Chupe y entra Brašanac.
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¡GOOOOOOL DEL MÁLAGA!
65' Golazo de Adrián Niño. Balón de Ramón que no vio nadie a la derecha para Chupe. El '9' la pone perfecta al segundo palo y Niño, en el primer balón que ha tocado, la manda para dentro.
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Doble cambio en el Málaga
62' Entran Niño y Haitam por Larrubia y Rafa, que se fue lesionado.
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¡Al palo Larrubia!
61' Recorte para fuera y remate con la derecha del 10. Se estrelló en el palo.
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¡Paradón de Alfonso!
Remate a bocajarro de Bautista a quemarropa anticipándose a Einar. El Eibar llegó con peligro por la izquierda.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
60' Ramón está pilotando los ataques del Málaga. El Eibar está refugiado atrás, pero muy cómodo.
59' Disparo muy blando de Chupe desde el borde del área.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
55' Otro disparo alto del Málaga. De nuevo Joaquín desde fuera del área. Lo está intentando el Málaga ahora.
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Doble ocasión perdonada del Málaga
52' Bordado muy fino de Joaquín dentro del área dejando rivales atrás que desbarata el portero del Eibar. La segunda jugada acaba con un pase atrás a Chupe que remató muy alto. Así llegó el empate del Eibar, pero Chupe no imitó a Sergio Álvarez.
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SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
50' Alternativas en un juego muy trabado en la reanudación. El Málaga ha llegado una vez pero necesita mucho más.