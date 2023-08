Alicia Fuentes: "Hoy, por calidad, daría el pego en esta selección femenina"

Hubo una época, a finales del Siglo XX, que quien se interesaba por el fútbol femenino tenía que mirar a Málaga. Aquí, a las órdenes de Hernández Navarrete, un grupo de jugadoras malagueñas dominaron durante algunos años el panorama nacional con un histórico doblete (Liga y Copa). Entre ese grupo de jugadoras estaba una joven Alicia Fuentes (Totalán, 1978) que fue de las elegidas en 1997 para participar en el primer torneo internacional que jugó la Selección Española, la Eurocopa que se disputó en Inglaterra. Hoy (La 1, 12:00 horas), esa selección que la malagueña, entre otras, colocó en el panorama internacional, juega la final del Mundial contra Inglaterra.

Fuentes decidirá a última hora si acude con su familia al centro comercial de Plaza Mayor, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el partido. Ahora se encuentra en el paro con la intención de seguir formándose para y enseñar todo lo que sabe desde los banquillos una vez ha finalizado su etapa en el Málaga CF como coordinadora del fútbol femenino, donde ha estado el último año.

De jugadora vistió las camisetas del Málaga, Levante, Estudiantes de Huelva, Sevilla en dos etapas, Apolo Properties, Barcelona, Levante Las Planas y Seagull hasta que se retiró en 2020 con 42 años, justo cuando se sentía mejor que nunca físicamente por la profesionalización de este deporte.

Ahora, antes de la finalísima del domingo y sintiéndose parte de este éxito al ser una de las pioneras en la selección, atiende a EL ESPAÑOL DE MÁLAGA.

-Si cuando jugabas te dicen que van a instalar pantallas gigantes para ver a España jugar la final de un Mundial, ¿qué hubieses pensado?

- No me lo creo, no me lo hubiese creído. La evolución ha sido magnífica, pero muy lenta. No me lo hubiese esperado. En aquella época nadie nos seguía, ningún campo se llenaba.

- ¿Cuando jugabas pensabas que esto podría ocurrir en algún momento?

- Se veía venir, porque el talento se veía, existía. En cuanto se ha dotado de recursos y de medios en el trabajo diarios para las futbolistas, la misma evolución ha hecho que lleguemos hasta aquí. El talento estaba ahí, se veía que más pronto que tarde pasaría. A la liga se le ha dado el lugar que se merece al fútbol femenino. Además, se ha llegado a esta final dentro de un escenario un poco raro, con la marcha de 'las 15' -algunas han regresado a la selección- se ve que el talento llega más allá de ese ramillete de jugadores. España está donde está por todas las jugadoras que han participado.

Alicia Fuentes en su etapa con la Selección Española. Alicia Fuentes

- ¿Estás en modo final? ¿Hay nervios?

- La semifinal no la pude ver. Los demás partidos sí los he visto. Cuando vi que habíamos ganado me empapé de los resúmenes y me sentí muy emocionada, es algo histórico, algo que todas hemos soñado. Las que hemos pasado por la selección, es la espinita que siempre me ha quedado, jugar un Mundial. Encima plantarse en la final es algo maravilloso.

- ¿Dónde vas a ver la final?

-He visto que pondrán una pantalla en Plaza Mayor, lo mismo tiro de la familia para ir a ver el partido allí.

-Viendo los resultados de las categorías inferiores, tiene toda la pinta de que España ha llegado a la cima para quedarse un tiempo al menos.

- Hace una década o quince años se está viendo que ese talento viene de más atrás. Talento hay, el número de fichas ha tenido una evolución muy grande, se está vendiendo un producto desde todos los estamentos. Hay que ver los resultados de la Sub-16, Sub-18, etc. Además, las mujeres tenemos esa pizca de coraje este desarrollo lo hemos visto como una oportunidad que la tenemos que coger con todo. No la vamos a dejar que se nos escape.

- ¿Con qué jugadora te siente identificada?

- Con todas las que juegan donde yo jugaba, de mediocentro, siempre te fijas en las jugadoras con las que juegan en esas posiciones. Pero en esta selección me quedo con Olga Carmona, que marcó el gol contra Suecia. Jugué con ella en el Sevilla y tiene mucha calidad y además es un amor de persona. Me alegré mucho de ese gol y le escribí después. Además, una de las claves es Aitana (Bonmatí), que es a una de las que más en forma veo.

- ¿La Alicia Fuentes de su tiempo encajaría en esta selección?

- Por mi estatura, que soy bajita, quizás a lo mejor tendría que esforzarme muchísimo más, pero en cuanto a calidad, daría el pego, podría participar (risas). Además, yo era muy 'mijita', competía para ganar siempre y todo suma. De hecho, en los últimos años que jugué antes de retirarme con 42 años me sentía mejor que nunca físicamente. En este contexto hubiese podido rendir más años. Yo cuando fui con la selección en el 97 por primera vez era muy jovencita.

- El éxito de esta selección ya se ha conseguido, independientemente de que gane o no la final. Las que estuvisteis ahí en los primeros años, ¿lo sentís como vuestro también?

No puedes sentirte tan partícipe. Yo lo veo con una envidia muy sana. Sentimos con añoranza que participamos en la primera Eurocopa para la que se clasificó España, pero un Mundial es lo máximo. Aunque La victoria la voy a celebrar como mía. El país tiene que estar con España, nosotras contamos con un poquito menos de apoyo. Que se abran las pantallas en muchas ciudades va a hacer que mucha gente más nos conozca. El otro día iba en el bus para la Feria y algunos chavales iban hablando de Ona, de Olga, me siento súper orgullosa de que se hable en todos sitios de la selección.

-¿Cómo de importante para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país es que Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro, sea española?

- Importantísimo. Eso marca a las niñas que están empezando, ayuda a que tengan referentes. Yo no conocía a ninguna jugadora. Mis referentes han sido masculinos porque no conocía a futbolistas mujeres. Todas las niñas quieren ser ahora es Alexia, lo veo cuando voy a los campos. Es a la primera que conocen. Además es una jugadora que como persona llega, que tiene carisma, que tiene bien amueblada la cabeza, transmite valores que un deporte como el fútbol te da.

- Y ahora, tirando para casa, ¿cuánto queda para volver al Málaga peleando por títulos como ocurrió con Málaga?

- Pues mira, ahora estoy con pena, porque estuve como coordinadora del Málaga Femenino hasta principios de agosto y ya no sigo. Hemos intentado poner los cimientos para conseguir que la ciudad pueda tener el nombre que tuvo dentro del panorama nacional, aspirando a ganarlo todo. Pero este año más de cerca he visto el talento malagueño que tenemos. Hay un largo recorrido por delante, se deben dar pasitos más rápidos o más grandes para conseguir estar al nivel de los otros equipos de Andalucía. Pero talento malagueño hay. De aquí a unos años vamos a poder estar ahí arriba. Málaga es una ciudad que merece estar arriba.

- La última: ¿el resultado de la final ya da igual?

- No, no. Pienso todavía como jugadora. Las jugadoras están ahí, las finales hay que ganarlas, hay que salir con esa mentalidad. Eso de que está todo hecho no lo piensan ellas. Inglaterra es una selección muy complicada, hay que tenerle respeto. Su seleccionadora, Sarina Wiegman, es una excelente entrenadora, se le ha visto con los Países Bajos y ahora también. Tenemos que jugar con mucha cabeza. El equipo ha madurado bastante a nivel táctico, sabiendo lo que está pasando en el partido. Hay que Conseguir estrella sería lo ideal. Creo que se queda mucho más en el recuerdo si terminamos con la estrella puesta en la camiseta.

