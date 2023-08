Vilda ilusiona antes de la final: "Podemos hacer que sea el día más feliz de la vida de muchas personas"

La cuenta atrás ya está activada y no hay vuelta atrás. La selección española disputa este domingo (12:00 horas) la final del Mundial de fútbol femenino ante Inglaterra y lo hace con la plena convicción de que puede llegar a proclamarse campeona por primera vez en su historia.

Eso es lo que se desprende de las palabras de Jorge Vilda, el seleccionador que ha guiado al conjunto nacional hasta este gran éxito, en la rueda de prensa previa a la final que ofreció ante los medios de comunicación.

El técnico apuntó que en este último partido España será fiel a su idea de juego, que no es un día para cambiar el plan, y sobre todo habló del apoyo que sienten por parte de la afición. Vilda quiere devolver todo ese cariño que están recibiendo tanto el cuerpo técnico como las jugadoras y apuntó que es consciente de que pueden hacer felices a muchas personas con una victoria.

Fiel a su estilo

"Mañana no es un día de cambiar, es día de ser nosotras, de presionar como sabemos, atacar como sabemos, de jugar como un equipo unido y que lucha, que se ayuda. Una vez que pite la árbitro, los comienzos de los partidos son muy importantes, pero también los finales porque estamos acabando muy bien. Va a ser una batalla muy interesante".

La concentración

"Desde el principio las jugadoras han estado unidas, trabajando, creo que hoy va a ser la sesión de entrenamiento número 65 y todas han pasado con nota. Todo lo que ha sucedido fuera también ha sido extraordinario, van a tener recuerdos para toda su vida, se han divertido, hemos estado juntos y mañana queremos celebrar juntos".

El lado humano

"Estoy encantado de la vida de jugar una final del Mundial, de ver lo que estoy viendo de mis jugadoras, de ver un país que está empujando al equipo. También tenemos la posibilidad de hacer que sea el día más feliz de la vida de muchas personas, es una responsabilidad, pero nos sentimos muy apoyados y es en lo único que estamos pensando".

Ser las mejores

"Lo que queremos ser es las mejores del mundo y conseguiremos ser las mejores del mundo ganando la final"

Cómo se conecta con las jugadoras

"Ni hoy ni durante todo el Mundial las charlas o las reuniones han ido enfocadas a la motivación. La motivación es intrínseca en el Mundial, todas han venido motivadas y nuestro trabajo es canalizar todas esas ganas y toda esa energía para enfocarlas en cómo poder ganar".

Jorge Vilda junto a Salma Paralluelo, en un entenamiento de la Selección EFE

Salma Paralluelo

"En principio vamos a tener 23 futbolistas disponibles, está claro que en el fútbol profesional siempre puedes tener alguna molestia y es algo normal. La árbitra no es algo que nos preocupe, estamos contentos no sólo con el nivel del arbitraje sino también con la organización del Mundial, es el mejor Mundial, no tiene precedentes y quiero darle la enhorabuena a FIFA y también a la UEFA, porque que haya tres selecciones de nuestra confederación en semifinales también es un éxito".

Las que se quedaron fuera de la prelista

"Son parte muy importante de esta Selección, de este equipo, ellas son parte de él. Nos hemos acordado de ellas, nos hemos mensajeado, son presente y futuro de esta Selección".

El análisis de España

"Sé de las cualidades de mis jugadoras y de su potencial. Han sido capaces de superar adversidades muy complejas, han podido tener momentos de muy buen fútbol, nos hemos levantado de un 4-0, y son un equipo que aspira a ser campeón".

