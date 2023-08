Alcaraz, sin explicación para su momento de forma: "Mi semana está siendo sorprendente"

El momento de juego que atraviesa Carlos Alcaraz en las últimas semanas no está siendo, desde luego, el deseado. El tenista murciano ya dejó serias dudas en el Masters 1.000 de Toronto y está haciendo lo propio en sus actuaciones en el Masters 1.000 de Cincinnati, si bien es cierto que en este torneo ya se ha plantado en semifinales.

Alcaraz derrotó al australiano Max Purcell en los cuartos de final y ahora espera conseguir el billete a la gran final derrotando a Hurkacz, aunque es consciente de que para ello tendrá que seguir mejorando. No ha tenido ningún encuentro plácido hasta el momento en el torneo estadounidense y esa es una espinita que tiene clavada porque sigue sin verse en su mejor estado de forma.

De hecho, tras su último partido le preguntaron si podría definir cómo está siendo la semana que está viviendo en el Masters 1.000 de Cincinnati, y al de El Palmar le costó encontrar una explicación: "Es un poco difícil, no sabría decir. Es complicado definirlo con una palabra... Diría que mi semana está siendo sorprendente, sí", confesó el número 1 del ránking ATP.

Y es que contra Max Purcell de nuevo tuvo que recurrir al tercer set para cerrar la victoria después de perder la primera manga ante el australiano: "Ahora mismo mis victorias se están dando en tres sets, pero tengo que estar más centrado para poder ganar en dos", asumió el tenista español, que quiere pasar menos tiempo en pista.

Dentro de unos pocos días arrancará el US Open, el gran objetivo de este tramo de la temporada, y Alcaraz sigue en busca de su mejor juego, aunque parece no estar preocupado por el momento: "Después de este torneo tienes una semana de preparación, así que no me importa demasiado si juego aquí tres sets o no. No siento que me vaya a ayudar de cara a Nueva York, donde puedes jugar partidos a cinco sets. Siempre he dicho que cuanto menos tiempo estés en pista, mejor para ti de cara a la recuperación, para mantenerte más sano", completó.

Los rivales le conocen

Carlos Alcaraz se conoce a la perfección y, aunque está ganando y ya está en las semifinales de Cincinnati, sabe que no está ofreciendo la mejor versión que puede alcanzar: "Ahora mismo siento que estoy jugando bien. Está claro que no estoy a mi mejor nivel, que puedo subirlo, eso seguro", alegó.

Eso sí, en ello también tiene mucho que el jugador de turno se que planta en el otro lado de la pista. El español sabe que cada vez le conocen mejor y piensa que lo dan todo contra él: "Siento que los rivales, cuando se enfrentan conmigo, diría que juegan un poco mejor. Evidentemente también pienso que yo puedo ser mejor cada día".

De su próximo rival, Robert Hurkacz, en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, apuntó que es un jugador peligroso: "Nos vimos las caras en Toronto y tuvimos un partido muy difícil. En Cincinnati la pista es un poco más rápida, así que se adapta mejor a su tenis, con grandes saques y golpes muy potentes. Tengo que sacar mi mejor nivel para ganarle", finalizó.

