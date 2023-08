Cañizares: “El Mundial va a ser la explosión definitiva del fútbol entre las niñas”

“Esto era algo impensable hace una década, pero desde hace poco se veía venir. Para mí no es una sorpresa”. A pocas horas de que la selección española de fútbol femenina busque su primera estrella, Jesús Cañizares, presidente del SPA Alicante, club de fútbol femenino, vocal de la junta directiva de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) y una de las voces más autorizadas en esta disciplina, reflexiona para EL ESPAÑOL De Alicante sobre el atronador éxito conseguido por ‘la roja’ en el Mundial.

Cañizares, que forma parte del área Valenta, el programa diseñado por el organismo autonómico para impulsar y fomentar el fútbol femenino, saborea el presente de su deporte con una mezcla de orgullo y nostalgia. “Esto va a ser la explosión definitiva”, pronostica.

“Ya tenemos casi todos los equipos completos para la próxima temporada, pero algo haremos porque nos costó tanto encontrar niñas para jugar que ahora no queremos dejar a ninguna fuera”, señala el alicantino, cuyo club fue la principal cantera de jugadoras de la ciudad y la provincia durante las dos últimas décadas.

[El Campello instala una pantalla gigante para ver en la final del mundial a pie de playa en Muchavista]

Elche, ahora en Segunda, La Nucía o Intercity, así como muchos otros clubes formativos de toda la provincia, también se han lanzado desde hace unos años a apostar por el fútbol femenino y ya se preparan para recibir el tsunami de niñas que sueñan con emular en un futuro a Alexia, Jenni Hermoso, Olga Carmona o Mariona.

Por el SPA, que tomó el relevo como bandera del fútbol femenino del Betis Florida y del Hércules, pioneros en los 70, han pasado varias jugadoras que han militado en la selección nacional y una de ellas, Eva Navarro, está a un paso de proclamarse campeona del Mundo. “Eva estuvo cinco años con nosotros. Tuvimos la suerte de ver su evolución”, recuerda el dirigente, quien tiene guardada como una reliquia una camiseta dedicada por la murciana.

Eva Navarro, jugadora de la selección española de fútbol femenino.

“Ya se le veía todo su potencial desde el paso de niña a adolescente. Luego se marchó al Levante y de ahí al Atlético”, rememora.

También tiene un recuerdo para la alicantina Sandra Paños, la portera del FC Barcelona que da nombre al campo en el que juega el SPA, ausente de la selección por motivos extradeportivos. “Es una pena que no pueda vivir estos momentos, porque se lo merece”, señala.

Sandra Paños, exportera de la selección española de fútbol femenino.

Cañizares ha sido testigo directo del crecimiento del fútbol femenino, ya que muchas de las aspirantes al trono mundial han sido sus rivales, por lo que admite que intuía que algo grande estaba a punto de pasar. “El fútbol femenino ha evolucionado mucho y bien en los últimos años. Se han ido dando pasos y la federación ha apostado bien y de verdad, con sus errores y aciertos, pero de verdad. No con cantos de sirena, como ha hecho LaLiga”, argumenta.

[Vilda ilusiona antes de la final: "Podemos hacer que sea el día más feliz de la vida de muchas personas"]

“La distancia entre España y el resto de selecciones era enorme. Antes no se daban las condiciones, pero ahora sí. Ya se trabaja de forma profesional, hay estructura y mimbres. Tenemos ganadoras del Balón de Oro y un club de la Liga ha ganado la Champions… Talento en España nunca ha faltado. Para mí no es una sorpresa lo que han conseguido, aunque es verdad que todo ha pasado muy rápido”, reflexiona el alicantino, quien destaca que en su tercer Mundial la selección española ya puede tocar un cielo que parecía a años luz.

El futuro

La gran pregunta es saber si Alicante podrá subirse a la ola del fútbol femenino para acercar a las futbolistas de la ciudad a la élite. Nadie ha estado más cerca de conseguirlo ni apostó más que el SPA de Cañizares, pero el club ahora está lejos de los focos. Compite en Tercera y su opción es ascender a Segunda, cuando no hace tanto, apenas un lustro, partía cada curso como aspirante a jugar en la élite.

“El cambio en el fútbol femenino se ha notado para bien en Primera y Segunda. En el resto de categorías estamos como antes”, lamenta el dirigente, quien señala que la tendencia de los últimos años es que sean los grandes clubes, los únicos con músculo financiero para soportar el presupuesto y las exigencias de la élite, los que apadrinen los equipos femeninos.

“Económicamente son los únicos que lo pueden soportar. Creo que en Primera ya solo hay dos equipos que no pertenecen a la estructura de un club de fútbol masculino. Y esto antes no era así, pero la tendencia actual apunta a eso”, reflexiona Cañizares, quien lamenta que en Alicante no se apostara de verdad por el fútbol femenino, aunque fuera como sección dentro del Hércules o Alicante, en su momento.

“Por lo que fuera, no salieron las cosas. Ahora, con los recursos que tenemos, no podemos cometer locuras”, comenta Cañizares, a quien le queda el consuelo de haber aportado desde el SPA su granito de arena al éxito del fútbol femenino español.

“Hemos ayudado a formar jugadoras como Sandra, bicampeona de la Champions, y Eva Navarro, campeona de Europa en categorías inferiores y que va a disputar la final de un Mundial. Forman parte de nuestra historia, del fútbol femenino de la ciudad, y eso nos llena de orgullo”, sentencia.

Sigue los temas que te interesan