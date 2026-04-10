Pablo López cantará en el Martín Carpena este domingo: será justo antes del encuentro entre el Unicaja y el Valencia

Las claves nuevo Generado con IA Pablo López actuará este domingo en el Martín Carpena antes del partido Unicaja-Valencia, interpretando 'Tu bandera', himno del club. La actuación forma parte del 25º aniversario del pabellón y refuerza el vínculo entre el cantante malagueño y la afición del Unicaja. Durante el descanso se homenajeará al equipo campeón de la Copa Korac, que también cumple 25 años, completando una jornada festiva.

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena vivirá este domingo un momento histórico. Gracias a Málaga Deporte y Eventos, y con motivo del 25º aniversario del pabellón, Pablo López actuará por primera vez sobre el parqué malagueño para interpretar Tu bandera, el himno que desde 2013 forma parte del ADN del Unicaja. La actuación tendrá lugar a las 12:15 horas, antes del inicio del partido contra el Valencia, por lo que el club pide a todos los aficionados que estén en sus asientos a esa hora.

La relación entre Pablo López y el Unicaja es una de las más destacadas del baloncesto europeo en su fusión con el mundo de la música. Desde hace más de una década, cada partido en el Carpena se convierte en emoción pura cuando más de 10.000 voces entonan a coro el 'Siempre te llevo conmigo' que lleva al equipo en volandas.

Un vínculo que trasciende siempre más allá del Carpena y que se hace visible cuando la afición sale de casa o en las competiciones importantes. Siempre donde esté la Marea Verde, acaba estando ese himno. Incluido en los conciertos del malagueño. Tanto en su último paso por el Teatro Cervantes de Málaga como por la plaza de toros de La Malagueta, algunos de sus seguidores más pequeñitos le pidieron a gritos que cantara el himno y Pablo, sin dudarlo, respondió con él. Además, siempre lanza mensajes de apoyo al club de su tierra.

Aunque esta sea la primera vez que el artista actúe en el pabellón antes de un partido, Pablo López ya había acudido en alguna ocasión a animar al equipo como se ve en la imagen que adjuntamos en esta noticia. Este domingo se producirá, por fin, la comunión plena entre el cantante y la afición verdimorada.

La jornada festiva no se quedará solo en la actuación de Pablo López. Durante el descanso, se rendirá homenaje al equipo campeón de la Copa Korac, que también cumple 25 años, los mismos que el Carpena. Una celebración redonda para una tarde que promete emociones fuertes y que culminará con la Marea Verde cantando 'Tu bandera' como nunca antes.