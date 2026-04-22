Cuenta atrás para la Comic-Con Málaga 2026: comienza la preventa de entradas con piezas exclusivas para fans

Piezas exclusivas de Comic Con Málaga que se podrán adquirir en la preventa de entradas.

Las claves

Las claves Generado con IA La preventa de entradas para la Comic-Con Málaga 2026 comienza el 26 de abril y es exclusiva para quienes asistieron en 2025. Cada fan podrá comprar dos entradas por jornada o un pack de 4 días, con precios que suben a 80 euros por día más gastos de gestión. Durante la compra online se podrán adquirir dos piezas de coleccionista: un pin y un lanyard con diseños de Rodrigo Blaas y Carlos Salgado. Kevin Smith y John Romita Jr. son los primeros artistas confirmados para la edición de 2026.

La San Diego Comic-Con Málaga calienta motores para su edición de 2026. Este jueves 26 de abril comienza la preventa de entradas para los fans que asistieron el pasado año, disponible a partir de las 10.00 horas. Además, durante la compra se podrán adquirir dos piezas exclusivas de coleccionista, según han anunciado desde la organización.

La preventa será exclusiva para los fans que asistieron a la edición de 2025, quienes podrán acceder a una ventana prioritaria de compra solo si disponen de su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email asociado a su Registration ID.

Cada fan podrá comprar dos entradas: una para sí mismo y otra para su acompañante. Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 de octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) y también estará disponible un Pack de 4 días.

El cambio será sustancial: el precio de los tickets aumenta 30 euros por día hasta llegar a los 80 euros más gastos de gestión.

Así lo han confirmado desde la organización, y han recordado que se trata de un precio "habitual" en este tipo de convenciones. El pasado año, las entradas se vendieron a 50 euros por día más gastos de gestión, a modo de "celebración" por la llegada a la ciudad.

Como detalle especial para los fans, San Diego Comic-Con Málaga ofrecerá tanto en la preventa exclusiva como en la venta general dos piezas exclusivas de coleccionista. Solo serán adquiribles de forma online, en el proceso de compra de entradas en Ticketmaster.

Se trata de un pin y un lanyard con diseños inspirados en las ilustraciones de Rodrigo Blaas, director y animador (conocido por películas como Ice Age, Finding Nemo, Wall-e o Ratatouille) junto a Carlos Salgado, director en El Guiri Studios.

Tanto el pin como el lanyard tendrán un precio base imponible de 9.91 euros (11.99 euros IVA incluido).

Asimismo, ya se ha anunciado a los dos primeros talentos del mundo del cómic que participarán en la segunda edición: Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse) y John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass)