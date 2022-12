El Teatro del Soho ya tiene programa para 2023: "Somos un teatro pequeño que hace grandes cosas"

El Teatro del Soho CaixaBank sigue su rumbo con la cultura por bandera, tal y como uno de sus capitanes, Antonio Banderas, quiere. La próxima temporada del teatro está prácticamente completa para los malagueños con espectáculos de danza, conciertos de flamenco, el teatro más puro o incluso monólogos.

Su directora, Aurora Rosales cree que "el teatro del Soho es un teatro pequeño que está haciendo cosas muy grandes" y que está ganando tal prestigio que hasta ilustres de la escena teatral y musical pegan a su puerta para actuar sobre sus tablas.

Rosales se ha referido a que, a su juicio, "tiene un nivel de producción de Broadway". "A la hora de elaborar una temporada te encuentras con que las grandes figuras quieren pisar el escenario del Soho", ha subrayado.

Todas las entradas de los espectáculos que sucederán a Godspell, el musical coproducido por Estudio Caribe y Teatro del Soho, que lleva desde noviembre arrasando en el recinto -llevan más de 40.000 espectadores-, están ya a la venta.

A partir del próximo 13 de enero, El Espejo Negro, compañía malagueña ganadora del Premio Max a mejor espectáculo infantil, estrenará su nuevo montaje de marionetas El Verdugo, en coproducción con el Teatro del Soho CaixaBank.

"Tenía muchas ganas de hacer una adaptación de la mítica obra de Berlanga -es la primera-. Me vino a la cabeza en su día, pero la dejé a un lado porque no me sentía preparado. Ahora era el momento. Ha sido un arduo trabajo, pero me veo en mi propia historia. Creo que hemos conseguido hacer un gran espectáculo de más de dos horas", declaró en la rueda de prensa Ángel Calvente, quien acudió acompañado de una de sus marionetas, Amadeo.

Se trata de la segunda coproducción del Teatro del Soho CaixaBank con El Espejo Negro tras el éxito de Cris, pequeña valiente. "No hay cosa más gratificante que ver a los pequeños aplaudir una obra de estas características. Hemos recorrido todo el país y nos hemos encontrado a personas trans, a sus hijos... Llegar a través de las marionetas al entendimiento del ser humano de la identidad de género es una suerte. Hay gente que se cree que esto es un simple invento de los papás y las mamás, pero no", explicó Calvente.

Tal como lleva sucediendo desde la primera temporada del teatro en la que el teatro contó con Nuria Espert interpretando a Lorca, este año tomarán el relevo primeras figuras de la interpretación como José Sacristán, Blanca Portillo o Eduard Fernández en las tablas del Soho para enfrentarse al espacio escénico en solitario, apoyados de un único texto. Serán una serie de monólogos tales como Señora de rojo sobre fondo gris, Silencio o Todas las canciones de amor dirigidos por grandes dramaturgos de la escena española como Juan Mayorga, Andrés Lima y José Sámano.

Banderas y su equipo tampoco han querido olvidarse en esta nueva temporada de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que realizará en Málaga su primer estreno mundial. Los versos de Lope de Vega serán dirigidos e interpretados por Lluís Homar con la compañía. "Que La discreta enamorada esté en la programación y la compañía estrene aquí es un lujo", ha expresado Rosales.

Rosales ha resaltado durante la rueda de prensa el cambio tan grande que ha sufrido el perfil de jubilado que viaja hoy en día con el Imserso. "Ya poco queda del jubilado pobre que solo quiere ir a la playa. Ha habido un cambio brusco. Tienen una demanda de una oferta cultural distinta. Hay quien quiere pagar su entrada para ver el teatro. Pues tras reunirme con organizadores del Imserso vi la obra La otra vida, que también está en el programa. La interpeta Beatriz Carvajal y habla de una residencia en la que se propone que a partir de los 70 años no se acaba la vida, que hay mucho más", explica la directora. Estará en cartel el 24 y el 25 de marzo.

También se estrenará sobre las tablas del Soho Nuria Fergó quien protagonizará el espectáculo Mi última noche con Sara con las canciones de Sara Montiel como protagonistas. Será, según ha explicado la directora del Teatro del Soho, Aurora Rosales, un show similar al que Diana Navarro hiciera el año pasado sobre Concha Piquer, En tierra extraña. "Ambas son malagueñas y querían actuar en el Teatro del Soho" apuntaba Rosales.

Por otro lado, los días 1 y 2 de julio, el malagueño Pepón Nieto y María Adánez protagonizarán ¡Ay, Carmela!, un "canto a la supervivencia". Rosales ha explicado que Nieto, por motivos de agenda, no suele hacer giras. Simplemente estrena su obra en Madrid y, tras ello, le sucede otro actor para dar la vuelta a España. Sin embargo, se enorgullece por haber conseguido que venga un par de días a su tierra natal con la obra. "No podía ser de otra forma, Pepón es de aquí", añadía.

El toque de humor lo dará el trío de cómicos Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura con su espectáculo El sentido del humor el próximo 11 de febrero. Dos tontos y yo, donde desempeñarán reflexiones y disparates varios para morir de la risa.

Danza

En el registro de la danza, una columna donde el Teatro del Soho quiere seguir "creciendo", estará Sergio Bernal. "Como pasa en este país, a muchos les parece un desconocido Bernal, pero en Inglaterra todo el mundo sabe quién es. Es uno de los mejores artistas de la escena nacional, pero parece que hace falta ese reconocimiento externo siempre..." denuncia Rosales, quien asegura que en el espectáculo de Bernal, el espectador disfrutará desde Vivaldi hasta Beyoncé. Además, el Teatro del Soho va a plantear coloquios con escuelas de danza locales junto a Bernal, así como clases magistrales.

Música

Y si algo no va a faltar jamás en el Teatro del Soho, esa es la música. En febrero, llegará de la mano de Mayte Martín, que presentará su nuevo proyecto Tatuajes. En esta ocasión no entrará dentro del ciclo de flamenco porque la artista presentará su versión más "pop" y traerá "cosas nuevas a las tablas", según han explicado desde la dirección del Soho.

Quien sí estará un año más en el ciclo de flamenco esa es Estrella Morente, quien estará acompañada a su vez por una amplia lista de artistas entre el nueve de febrero y el seis de mayo como Eva Hierbabuena.

De igual forma, tampoco quieren descuidar a "la niña bonita" del teatro, la orquesta sinfónica pop del Soho, quien será una de las protagonistas de la temporada con tres modelos diferentes de conciertos. EL 30 y 31 de marzo y el 1 de abril ofrecerán uno de Semana Santa, "muy diferente al del año anterior", según su director Arturo Díez Boscovich. Del 26 al 28 de mayo harán conciertos con artistas invitados y del 21 al 23 de julio se celebrarán los conciertos de veranos bajo el patrocinio de Larios.

De cara al verano, concretamente del 7 al 25 de junio, contarán con Cruz de Navajas, el último Mecano. Un show ideal para los melómanos nostálgicos que contatá con más de 30 canciones y 25 artistas. Más allá de Mecano también sonará Queen o Tina Turner. "Es diferente a un musical, es un espectáculo al que la gente puede ir a pasárselo bien una noche de verano", especifica la directora del Soho.

Autóctonxs

Igualmente, en el mismo marco, tendrá lugar el festival 'Autóctonxs', dirigido por Alessandra García, ganadora del Premio Max a mejor espectáculo revelación 2022, quien también ha acudido a la presentación de la nueva temporada, con el objetivo de "llegar a otro tipo de público".

"Yo sentía que faltaban malagueños que estamos en el tejido cultural real de la ciudad, tanto los que han nacido aquí como los que no han nacido aquí pero viven, y para mí es lo mismo, quien está creando el tejido cultural es quien está haciendo la cultura", ha añadido García.

De esta forma, para "estar aquí con la cultura más peleona", la cita teatral comenzará el 1 de marzo con 'Gaulicho', de Ximena Carnevale. Continuará al día siguiente con 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', de la propia García, así como el 3 con 'La gramática de los mamíferos' de María del Mar Suárez 'La Chachi'.

Además, el 4 de marzo se presentará 'El Ardor', de Alberto Cortés, y el 5 de marzo se cerrará con 'No signal/Bromo' de Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer. García ha explicado que este festival busca "ocupar el edificio con otros formatos de artes escénicas que para nosotros tienen valor".

A todas estas citas se suman dentro del festival más propuestas curiosas, como las de improvisación que tendrán lugar en el 'hall' del teatro, un 'happening' poético con los #pUMA y el 'work in progress', para enseñar cómo se lleva a cabo el proceso de tres espectáculos más.

Las entradas de estos espectáculos disponibles en la página web del Teatro del Soho, www.teatrodelsoho.com, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés. En la web también localizarás todas las fechas y horarios de los espectáculos. En la taquilla del Teatro del Soho CaixaBank (C/Córdoba 13), podrán adquirirse asimismo las entradas para ellos en horario de 10h a 14h y por la tarde de 17h a 21h de martes a domingo.

Sigue los temas que te interesan