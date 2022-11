Roko y Angy, unidas por la TV, la música, los Javis... y ahora por Banderas y Aragón en 'Godspell'

Ambas son mujeres empoderadas, luchadoras y amantes de la música. Ambas son actrices a la par que cantantes. Ambas ganaron Tu cara me suena. Ambas tuvieron algo que llamó la atención de los Javis para contratarlas en el elenco de La llamada y ahora ambas han vuelto a convencer al equipo de Godspell para interpretar a personajes con sus propios nombres, porque sí, en el musical Roko es Roko y Angy es Angy.

"Pensábamos que nos íbamos a llamar como en la versión original, así que nos llamó mucho la atención que al final nos dijeran que nos llamaríamos como nosotros mismos, es algo muy curioso", expresa Angy. Según Roko, en la última versión de Godspell en Broadway, ya los personajes se llamaban como los actores. "Así que Emilio Aragón [el director], también lo ha querido así", añade.

Ambas definen Godspell como un musical atípico, "off-Broadway". "Todos hacemos muchas cosas diferentes durante la obra. Somos muchas cosas. Pero también te diré que tampoco somos Angy y Roko, sino actrices haciendo mil cosas", declara Roko. "Yo diría que en Godspell somos niñas jugando. Metemos al público en una burbuja que los separa de todo lo malo que ocurre en el mundo. Yo creo que esa es su magia. Conectamos mucho con el público", añade por su parte Angy.

Los looks de Angy y Roko en 'Godspell'. Amparo García

Tienen complicidad hasta para contestar las preguntas de la entrevista, o al menos esa es nuestra sensación al oírlas. "Juntas trabajamos genial y muy seguras. Tras La llamada, nos dio mucha pena: Angy se fue a Kinky Boots y yo seguí ligada a la música, aquí en Málaga. Me acuerdo que dijimos que ojalá volviésemos a coincidir en un proyecto...", cuenta Roko. "Y surgió", responde Angy con una gran sonrisa.

"En 'Godspell' somos muchas cosas diferentes, tampoco somos propiamente Angy y Roko"

En el musical, Roko pone sin duda el punto más divertido a la obra con chascarrillos y determinados números, como el de la parábola del buen samaritano, que la hacen "conectar", precisamente, como ella dice, con el público presente en el teatro cada noche. Angy en cambio juega más con la energía y la rebeldía en el escenario. A todo ello hay que sumar las voces tan potentes que tienen ambas -y el resto del equipo-, que tanto están gustando a la crítica y al público malagueño, que pueden verlas actuar hasta el 8 de enero en el Teatro del Soho CaixaBank.

"Málaga abraza"

Tanto Roko como Angy creen que Málaga es una ciudad que "abraza". Aseguran que la acogida del público ha sido espectacular, pero también del equipo. "Yo he vivido seis años aquí y he coincido con amigas como Olga, que dirige la banda del musical y fue profesora mía. Es una suerte volver a reencontrarme con ella y muchos más doce años después. No te imaginas que pase el tiempo, sigas trabajando en lo tuyo y encima compartas proyectos con personas que también aman lo tuyo", relata Roko.

Angy define lo que está viviendo en Málaga como "un sueño". Además, destaca la hospitalidad de la gente que se cruza con ella por la calle. "Es brutal cómo te paran para darte la enhorabuena por estar en Godspell y encima te cuentan supercontentos que tienen entradas. A mí Málaga, cada vez que he venido de gira, siempre me ha tratado muy guay. Son muy agradecidos y aplauden muchísimo, lo digo en serio y sin regalar oídos, lo prometo", dice.

"El Teatro del Soho ha descentralizado el musical de Madrid"

Roko está feliz de formar parte de una producción en el Teatro del Soho porque es "una fábrica de ilusiones" que está descentralizando el teatro musical de Madrid. "Hay mucho talento en Andalucía y todos acabamos yéndonos a Madrid en busca de trabajo. Hay talento en todas las comunidades y es primordial que nos vayamos 'expandiendo' y que no esté toda la oferta laboral en Madrid, que tiene musicales brillantísimos, pero creo que también es importante que nos podamos quedar aquí. No sé. Yo es que soy muy andaluza", expresa Roko entre risas.

Si hablan de su director, Emilio Aragón como "el padre" de toda la compañía y "un creador comunitario", pero a la vez "un niño al que le encanta jugar"; de Antonio Banderas destacan su perseverancia, su humildad "pese a haberlo conseguido prácticamente todo". "La gente más grande es la gente más generosa. Es la gente que sabe qué hay detrás de una obra. La que ha estado en todas las partes. Ahora arriba, pero antes abajo. Tanto Emilio como Antonio han sido de todo, desde el director al último actor y aprender de ellos es ir a clases magistrales", declaran ambas.

Angy y Roko en la entrevista. Amparo García

Las dos actrices confiesan que Emilio Aragón, durante los ensayos, amaba contarles "batallitas" de todo lo que ha vivido como actor. "Incluso de su familia. Nos ha traído carteles de circo de su bisabuelo... Cosas chulísimas. Le encanta hacernos partícipes de sus historias, nos habla hasta de sus antepasados", dice Angy, que reconoce ser una persona "muy nerviosa" a la que Emilio ha logrado calmar en todo momento. "Nunca me ha levantado la voz. El mensaje era siempre positivo: "¡Venga, Angy, que va a salir!"", recuerda.

Musical = bailar + cantar + interpretar

Es curioso que ambas han bailado, cantado e interpretado. Una de las preguntas que más les hacen a lo largo de estos años es que cuál de esos caminos les llama más la atención. "Con una cosa y con otra, ahora hacemos un musical como Godspell donde hacemos, literalmente, todo ello", reconoce riendo Angy.

Angy lleva nueve años sin sacar un tema musical porque estaba "convencida" de que lo suyo era la interpretación. Además, creía que si cantaba nunca le iban a llamar para hacer una película o una obra de teatro. "Después de la pandemia he pensado que voy a sacar una canción, voy a hacer lo que me dé la gana. Porque aunque esté hoy aquí en Godspell, feliz, no siempre es todo un sí. Nos dicen que no muchísimas veces. Hay mucha gente en este mundillo y no puedes estar en activo todo el rato", explica. Cree que la clave está en no renunciar a lo que disfrutas. "No tienes que elegir, aunque es cierto que a veces hay que centrarse un poco por nuestra salud", añade.

Angy y Roko en la entrevista. Amparo García

Roko tiene un pensamiento similar al de su compañera. Hace unos meses, de hecho, sacó el sencillo de su nuevo proyecto, llamado No vayas por ahí que habla precisamente de este tema. "Siempre me he sentido en esa lucha constante de qué prefiero, si la interpretación o la música, y yo siempre digo que me encanta contar historias, conectar con ellas y hacer que el público conecte con ellas. La vida sabe mucho más que nosotros, nosotros tratamos de controlarla, pero nos va llevando por unos caminos que desconocemos a veces", relata.

El concepto Benidorm Fest (BF) les encanta a ambas, pero creen que aún no es "el momento". Roko está centrada haciendo conciertos, haciendo música de raíz y folclore y quiere seguir ligada a los escenarios, "con el calor del público". Por su parte, el tono de Angy muestra un poco más de convicción con el festival, aunque de momento sacará un single "y ya". Cree que "ha devuelto la ilusión a muchos artistas".

"El Benidorm Fest ha devuelto la ilusión a mucha gente" Angy

"Antes veías algo tan guay como Eurovisión y no pensabas en presentarte para que no te pusieran verde. Era como te decías a ti mismo que no hay necesidad de pasar por eso. Sin embargo, a la gente que ha ido al BF le va de puta madre. Por fin se valora el tema de Eurovisión y sin duda el BF es increíble", zanja.

