Una pareja muere en un choque frontal de tráfico en Alhaurín de la Torre (Málaga): su coche invadió el carril contrario

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Las claves Generado con IA Una pareja de avanzada edad ha fallecido en un choque frontal contra un camión en la carretera A-7052 en Alhaurín de la Torre (Málaga). El coche en el que viajaban los fallecidos invadió el carril contrario, causando el accidente. El conductor del camión resultó ileso y los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte de las víctimas. En menos de 24 horas, tres personas han muerto en accidentes de tráfico en la provincia de Málaga, incluyendo un motorista fallecido en Antequera.

Trágico accidente de tráfico en el municipio de Alhaurín de la Torre. Una mujer y un hombre de avanzada edad que viajaban en un vehículo han fallecido tras chocar frontalmente contra un camión este jueves en la carretera A-7052.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por este periódico, que añaden que el conductor del camión se encuentra totalmente ileso. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió a las 15.30 varias llamadas que alertaban del suceso entre los dos vehículos. Al parecer, el coche donde viajaban los fallecidos habría invadido el carril contrario.

Además, los alertantes avisaban de que las dos personas que estaban atrapadas en el vehículo no respondían.

Hasta la zona, se desplazaron los servicios sanitarios del 061 y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alhaurín de la Torre y Torremolinos, que ayudaron a excárcelar los dos cadáveres. Además, también se movilizó a agentes de la Guardia Civil y el personal de mantenimiento de la vía.

Aunque los sanitarios hicieron todos los esfuerzos por salvar la vida de la pareja, nada más pudieron hacer que confirmar ambos fallecimientos.

En apenas 24 horas han perdido la vida en la provincia tres personas. Esta madrugada perdió la vida un motorista en Antequera al caer a una acequia. El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 informó al 112 del suceso sobre las 5,40 horas e indicó que había una moto caída en una acequia en el camino de Los Almendros con un varón que necesitaba asistencia, por lo que la sala coordinadora de emergencias activó, de inmediato, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias en el lugar del suceso confirmaron al centro coordinador que solo pudieron certificar el fallecimiento del varón que tenía 48 años.