Del Cid denuncia que la falta de Presupuestos impide a los ayuntamientos recibir el dinero que les corresponde

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. PP Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Margarita del Cid denuncia que la falta de Presupuestos Generales impide a los ayuntamientos recibir el dinero que les corresponde de los tributos del Estado. Esta situación provoca problemas de tesorería y tensión en las cuentas municipales, especialmente en los municipios más pequeños. Del Cid critica a la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber presentado presupuestos y dejar sin resolver la financiación local. Reclama al Ministerio de Hacienda responsabilidad y previsión para garantizar la estabilidad financiera y la prestación de servicios públicos municipales.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha denunciado que la falta de Presupuestos Generales del Estado vuelve a afectar a los ayuntamientos al impedir la actualización de la participación en los tributos del Estado, una de sus principales fuentes de financiación.

Esta situación está provocando que los consistorios reciban en los primeros meses del año menos recursos de los que les corresponden, según indican desde el Partido Popular. Aunque esa diferencia suele corregirse más adelante, en verano o mediante ajustes en los pagos mensuales, "el problema de tesorería ya está generado".

Del Cid ha advertido de que este desfase tensiona las cuentas municipales, sobre todo en los municipios más pequeños, con menos margen para absorberlo. “No es verdad que no pase nada por no tener presupuestos. Claro que pasa. Pasa que los ayuntamientos reciben menos dinero del que les corresponde en un momento clave del año y ven comprometida su tesorería”, ha señalado.

También ha criticado a la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sostener que la ausencia de cuentas estatales no tiene efectos. “Se nos dice una y otra vez que no pasa nada por no tener presupuestos, pero éste es un ejemplo clarísimo de que sí pasa y de que sí afecta”, ha afirmado.

La dirigente popular ha lamentado además que Montero “se haya ido sin hacer los deberes”, dejando sin resolver una cuestión clave para la financiación local. “¿Cómo va a cumplir Montero con los andaluces, cómo va a cumplir ninguna de sus promesas, si lo más básico como ministra de Hacienda, el mandato constitucional de presentar presupuestos, lo ha incumplido año tras año?”, ha planteado.

A su juicio, esta situación evidencia una falta de sensibilidad del Gobierno hacia los ayuntamientos. “Una vez más, el Gobierno demuestra que no piensa en los ayuntamientos ni en la realidad diaria de las entidades locales, que son las que sostienen los servicios más próximos al ciudadano y las que tienen que responder todos los días a las necesidades de los vecinos”.

Del Cid ha insistido en que la financiación local no puede depender de ajustes posteriores, ya que los consistorios necesitan previsión, estabilidad y certidumbre para planificar su actividad económica y garantizar la prestación de servicios públicos con normalidad.

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Hacienda responsabilidad y respeto institucional hacia las entidades locales, recordando que la participación en los tributos del Estado es una herramienta básica para sostener servicios, atender obligaciones corrientes y asegurar la estabilidad financiera de los municipios.