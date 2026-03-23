La Mesa del Turismo de España lamenta "incertidumbre" al sector por AVE y advierte de "golpe" al turismo y empleo

La Mesa del Turismo de España ha lamentado "la incertidumbre e inquietud" en el sector turístico de Málaga y la Costa del Sol por la crisis de la Alta Velocidad y han advertido del "golpe" al turismo y al empleo.

En un comunicado, han señalado que tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la reapertura de la ruta Madrid-Málaga se retrasa por nuevas reparaciones técnicas hasta finales de abril (ya pasada la Semana Santa), "golpeando las previsiones de negocio de uno de los destinos turísticos más destacados del país ante la primera escapada vacacional del año".

Han recordado las estimaciones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en cuanto a cancelaciones y pérdidas, así como los datos la Diputación de Málaga en relación con la pérdida de turistas.

En definitiva, han incidido, "un golpe muy duro al turismo, con repercusiones directas sobre hostelería, comercio y oferta complementaria".

La Mesa del Turismo teme, además, que "la caída de la demanda empeore a medida que se aproxima la Semana Santa, con nuevas cancelaciones y extendiéndose el efecto a los puentes y festividades de mayo".

"La prolongación de la crisis ferroviaria está generando una enorme sensación de inseguridad en el turista, que opta por destinos alternativos con más garantías de conectividad", han advertido, al tiempo que han añadido en un comunicado que "la presión a las empresas turísticas en el preciso momento en que sus márgenes se estrechan por el encarecimiento de costes operativos derivado de la subida global del petróleo".

Por otro lado, desde la Mesa observan también "con preocupación el impacto en el empleo local, particularmente en lo relativo a la contratación de trabajadores fijos discontinuos en hoteles, empresas de restauración y otros servicios turísticos".

"El clima de incertidumbre y la caída de reservas están llevando a los empresarios a posponer, recortar o, en el peor de los casos, cancelar los refuerzos de plantilla inicialmente previstos para esta Semana Santa y primavera. Esto supone menos oportunidades laborales y pérdida de renta para cientos de familias malagueñas", han agregado.

Así, como medida paliativa, la Mesa del Turismo propone, en tanto se restablece la normalidad en la operativa de Alta Velocidad, "la recuperación de rutas sobre vías de ancho convencional que permitan reconducir el flujo de viajeros".

Al respecto, han apuntado que ello conllevaría una reorganización en la operativa de las expediciones y, "por qué no, el alquiler de trenes, de forma temporal, de unos operadores a otros. Pero estamos en una situación límite en la que hay que dar cabida a cualquier recurso".

Han añadido que, "aunque otros medios de transporte están absorbiendo parte de la demanda (más del 70% de llegadas a la Costa del Sol en estos momentos son aéreas), se plantea también el problema del encarecimiento del combustible y la subida del precio de los billetes".

"Paradójicamente, este incremento en los precios de los vuelos está generando a las arcas del Estado sustanciosos ingresos adicionales, estimados por diversas fuentes en torno a 100 millones de euros, sólo en este primer mes de guerra en Oriente Medio", precisan.

"Tenía razón Groucho Marx cuando decía que algunos políticos tienen el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados", ha concluido irónicamente al respecto Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España.