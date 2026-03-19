Elías Bendodo (PP) exige al Gobierno un puente aéreo Málaga-Madrid con precios asequibles tras corte del AVE

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo (PP) exige al Gobierno un puente aéreo Málaga-Madrid con precios asequibles tras la cancelación del AVE directo. Bendodo reclama un plan de choque con medidas urgentes, incluyendo la eliminación o bonificación de peajes en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas. Pide al Ministerio de Transportes negociar con las aerolíneas para reforzar vuelos entre Málaga y Madrid y evitar la subida de precios. Acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y de gestionar de forma negligente, perjudicando a miles de usuarios cada día.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha denunciado este jueves el "abandono intolerable" al que el Gobierno de España está sometiendo a la provincia tras la cancelación del servicio directo de AVE en la línea Madrid-Málaga.

Ante esta situación ha reclamado, entre otras medidas urgentes, la creación de un puente aéreo provisional entre Málaga y Madrid, con precios tasados y asequibles, que garantice una alternativa real mientras se restablece plenamente el servicio ferroviario.

Bendodo ha criticado la "falta de previsión, sensibilidad y compromiso" del Ministerio de Transportes, que ya ha anunciado que la normalidad en esta conexión estratégica no se recuperará hasta finales de año, "condenando a Málaga a meses de aislamiento impropio de una provincia líder en España".

Por ello, el vicesecretario ha demandado la puesta en marcha inmediata de un plan de choque con tres medidas urgentes. Entre ellas, la creación de este puente aéreo, ya que "no se puede dejar a miles de usuarios sin soluciones mientras el Gobierno mira hacia otro lado".

Además, ha reclamado la eliminación o bonificación inmediata de los peajes en las autopistas de la Costa del Sol y de Las Pedrizas, con el fin de compensar el incremento forzoso de los desplazamientos por carretera, ya que "es inaceptable que los malagueños tengan que pagar dos veces las consecuencias de la ineficacia del Gobierno".

En paralelo, ha instado al Ministerio de Transportes a que negocie con las compañías aéreas que operan la ruta entre Málaga y Madrid para que refuercen sus vuelos diarios con aviones de mayor capacidad, evitando así una escalada de precios y garantizando que se pueda absorber el aumento de la demanda.

Para Bendodo, lo que está haciendo el Gobierno con Málaga "es un castigo en toda regla". "No hay planificación, no hay alternativas y no hay explicaciones. Sólo hay una gestión negligente que perjudica a miles de malagueños cada día", ha afirmado.

Asimismo, ha dicho que si el Gobierno es "incapaz" de garantizar una conexión ferroviaria digna, "al menos debe asumir su responsabilidad y activar de inmediato un plan de choque con medidas reales y eficaces".

En este sentido, ha advertido de que "Málaga no puede quedarse parada mientras el Ejecutivo improvisa y llega tarde, como siempre". "El silencio y la inacción del Ministerio de Transportes son inaceptables. Exigimos respuestas ya y soluciones inmediatas. Málaga no merece este trato", ha concluido.