Giro urbanístico en Manilva: la Junta allana el desarrollo de hasta 4.600 casas sin obligación de construir un campo de golf

La ordenación deberá conservar hábitats de interés, evitar la fragmentación y compensar las superficies afectadas, además de respetar la vía pecuaria Vereda de San Roque.

El informe ambiental exige medidas para proteger hábitats, recursos hídricos y patrimonio arqueológico, así como estudios detallados sobre riesgos de inundación.

La modificación urbanística afecta a los sectores Manilva New Golf y Pedraza, manteniendo el uso Residencial Deportivo pero flexibilizando los usos deportivos.

La Junta de Andalucía permite el desarrollo de hasta 4.600 viviendas en Manilva sin exigir la construcción de un campo de golf obligatorio.

La Junta de Andalucía acaba de dar un paso estratégico que permite simplificar una gigantesca operación inmobiliaria en el municipio de Manilva, que recoge la posible ejecución de unas 4.600 viviendas e importantes espacios deportivos.

Y ello después de que la Delegación de Sostenibilidad haya emitido el informe ambiental estratégico de la innovación del PGOU de Manilva que afecta a los sectores SUS CDU‑1 “Manilva New Golf” y SUS CDU‑5 “Pedraza”, dos grandes ámbitos clasificados como “Residencial Deportivo” en el planeamiento municipal.

El pronunciamiento, fechado el pasado 17 de febrero, concluye que la modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumpla un amplio condicionado en materia de aguas, hábitats, ruido, luz, residuos y patrimonio cultural.

​La innovación del planeamiento mantiene la clasificación del suelo y los parámetros urbanísticos básicos fijados por el PGOU, incluida una edificabilidad bruta máxima de 0,33 y una densidad de hasta 10 viviendas por hectárea sobre una superficie aproximada de 1.638.640 metros cuadrados.

El cambio clave es que el uso global Residencial Deportivo dejará de estar ligado de forma exclusiva al campo de golf obligatorio, para abrirse a otros usos deportivos privados alternativos que se consideran de menor impacto ambiental.

​Según recuerda el informe, el PGOU de Manilva definió este uso global en 1994, vinculando los suelos a la reserva del 30% de la superficie para un campo de golf, modelo que ahora se revisa parcialmente para estos dos sectores.

Tanto "Manilva New Golf" como “Pedraza” cuentan ya con ordenación detallada y proyectos de urbanización y gestión aprobados, a diferencia del tercer sector con el mismo uso, OCU‑1 “Llanos del Tábano”, que no ha iniciado su tramitación.

Activación del proceso​

El Ayuntamiento solicitó en octubre de 2024 el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la innovación del PGOU en estos sectores, acompañada de borrador urbanístico y documento ambiental estratégico.

Tras admitir a trámite el procedimiento en noviembre de 2024 y recabar informes de distintos órganos sectoriales, la Delegación Territorial ha formulado el informe ambiental estratégico fechado el 17 de febrero de 2026.

​Uno de los bloques de condicionantes más relevantes se refiere a la gestión del agua y del riesgo de inundación. El ámbito se sitúa en la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y está atravesado o limitado por varios cursos fluviales, entre ellos los arroyos de la Sierra, el Indiano y varios afluentes.

En dominio público hidráulico y su zona de servidumbre se exige garantizar la continuidad ecológica de los cauces, prohibir edificaciones y viales rodados en la servidumbre y orientar cualquier ordenación en esa franja a usos públicos peatonales y de conservación.

​El informe obliga a redactar estudios hidrológico‑hidráulicos detallados que identifiquen las zonas inundables con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, delimiten la zona de flujo preferente y se representen mediante planos a escala 1:1.000 con perfiles transversales cada 50 metros.

La ordenación pormenorizada que se apruebe deberá ser compatible con la regulación de usos en zonas inundables prevista en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, pudiendo adscribirse estos suelos, por ejemplo, a zonas verdes públicas con limitaciones.

​Para reducir la presión sobre las masas de agua subterránea, la innovación deberá minimizar el sellado del suelo y fijar porcentajes mínimos de superficie permeable en aceras, bulevares, plazas y zonas verdes, a fin de favorecer la recarga del acuífero.

El Ayuntamiento deberá también solicitar el informe en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente, incluyendo consumos previstos, disponibilidad de recursos y adecuación de las infraestructuras del ciclo integral.

Hábitats​

Otro de los aspectos centrales del dictamen se centra en la protección del medio natural. En el ámbito de la innovación se localizan diversos hábitats de interés comunitario, algunos de carácter prioritario, como pastizales mediterráneos neutro‑basófilos, matorrales termófilos, dehesas de quercíneas, saucedas y adelfares, así como acebuchales.

La Junta exige evitar el deterioro y la fragmentación de estos hábitats, conservar la mayor extensión posible y compensar, en terrenos de características ecológicas similares, las superficies que pudieran verse afectadas por la ordenación urbanística.

​En cuanto a la fauna, las bases de datos consultadas para el ámbito y su entorno registran la presencia potencial de especies como camaleón común, nutria, galápago leproso y distintas aves rapaces, entre ellas buitre leonado, cernícalo primilla y águila perdicera.

El documento ambiental recoge también condicionantes territoriales específicos. Dentro del ámbito se localizan varios yacimientos arqueológicos, entre ellos “Torre Abad 1”, “Torre Abad 2” y “Camino de Pedraza”, además de parte de “Camino de la Vizcarronda”, lo que obliga a someter el área a prospección arqueológica superficial antes de aprobar desarrollos pormenorizados.

En estos enclaves será necesario realizar sondeos de diagnosis y establecer un control arqueológico de todos los movimientos de tierra, así como informar a la Delegación de Cultura de cualquier hallazgo casual.

​El informe identifica igualmente la presencia de la vía pecuaria Vereda de San Roque, con una anchura en torno a los 20 metros y ya clasificada y parcialmente deslindada, que no podrá ser ocupada por la urbanización, salvo cruces puntuales de viales o servicios previo informe favorable.

En relación con las infraestructuras de transporte, la concesionaria de la autopista del Sol no formula observaciones ambientales, aunque el Ayuntamiento deberá recabar el informe sectorial de la Demarcación de Carreteras del Estado sobre el planeamiento.