Las 10 noticias que no te has podido perder esta semana en Málaga

Tras el paso de la Semana Santa, la actividad ha regresado con fuerza a la provincia de Málaga. En esta tercera semana de abril, del 17 al 23, han ocurrido muchas cosas en la provincia, algunas tristes y otras divertidas como todo en la vida. Hasta hemos tenido la presencia del Rey Felipe VI en Ronda.

Si esta semana has estado más atareado/a de la cuenta y no has podido estar al día de la actualidad no te preocupes. En EL ESPAÑOL de Málaga te hacemos un resumen.

1. Muerte de un arquitecto malagueño y un portero en La Cala de Mijas tras sufrir sendas agresiones

Imagen de Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz.

Pisani posando en la playa. Facebook personal

La muerte genera extraños compañeros de viaje y en Málaga hemos sido testigos esta semana del fallecimiento de dos personas muy distintas entre sí, pero por causas similares que están siendo investigadas por la Policía. El arquitecto Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz perdió la vida tras ser agredido, supuestamente, en el Centro de Málaga por una persona de 29 años que ya ha sido detenida.

En La Cala de Mijas, en el Olivia´s, ocurrió algo similar. El venezolano José Rafael, conocido por sus amigos como Pisani, trabajaba de vigilante de seguridad. Hubo una pelea, fue a mediar y recibió un golpe con tan mala fortuna de que al caer se dio con el pico de una mesa y falleció poco después en el Hospital Regional. Se había casado recientemente y quería ser padre. Ha sido arrestado un británico de 32 años, que está en libertad provisional.

2. De la Torre deshoja la margarita de su lista electoral

Quién es quién en la lista electoral del PP para las elecciones municipales al Ayuntamiento de Málaga

Como en cada elección municipal, a Francisco de la Torre le gusta dejar el suspense de quiénes conformarán la lista hasta el final, algo que por cierto pone de los nervios a la mayoría de sus concejales, que no saben si continuarán o no en su labor.

Y ha habido sorpresas relativas. No siguen Susana Carillo, Raúl López o Rosa Sánchez y han entrado varios independientes como Alicia Izquierdo o Mariana Pinedo. La número 2 es Elisa Pérez de Siles. Aquí tienes la lista al completo y a qué se dedican cada uno.

3. Felipe VI visita Ronda por primera vez (al menos de forma oficial)

Felipe VI saludando a los ciudadanos en Ronda. E. P.

Esta semana hemos tenido en Málaga visita oficial del rey Felipe VI, que no estuvo acompañado en esta ocasión por la reina Letizia. Fue a Ronda a presidir la reunión de las cinco Reales Maestranzas de Caballería con motivo del 450 aniversario de la de Ronda.

Se dio un baño de masas entre los rondeños -algo que no le venía mal ni a él ni a la institución porque justo esa mañana llegó su padre Juan Carlos I a Galicia desatando una nueva polémica- y tras varios actos se fue a comer tan ricamente a Benaoján.

4. Málaga acoge un gran congreso nacional sobre fintech

Una de las ponencias en este foro.

Las fintech (empresas financieras que usan ampliamente la tecnología) son presente y, sobre todo, futuro. Málaga acogió el martes un gran congreso nacional, el Fintech Forward Summit, con la participación de más de 60 ponentes y la asistencia de más de 400 personas en el Palacio de Ferias. Se habló de inteligencia artificial, blockchain, aseguradoras...

5. Unicaja jugará la Final Four de la BCL en casa

Kendrick Perry en un partido. BCL

Unicaja tiene más cerca que nunca la posibilidad de ganar dos títulos en un mismo año. Tras la victoria en la Copa del Rey, llega ahora la Final Four de la Basketball Champions League.

Málaga y Jerusalén peleaban por ser la sede y finalmente se disputará en el Martín Carpena del 12 al 14 de mayo. Una magnífica noticia para Málaga por su repercusión internacional y una buena oportunidad para el Unicaja para seguir triunfando con el apoyo de la marea verde.

6. Felipe Romera, protagonista del XIII Encuentro Tecnológico de El Español de Málaga

Felipe Romera en el XIII Encuentro Tecnológico. Lorenzo Carnero

Felipe Romera es una institución en Málaga. Fue uno de los precursores del parque tecnológico y lo dirige desde hace 30 años. Protagonizó el XIII Encuentro Tecnológico organizado por EL ESPAÑOL de Málaga en Cervezas Victoria.

Hizo una amplia exposición sobre el pasado, presente y futuro del Málaga TechPark y contó anécdotas curiosas como, por ejemplo, que hizo teleco por casualidad y que lo que realmente le hacía ilusión en su juventud era ser director de cine. Puedes leer aquí la crónica del encuentro y todo el encuentro en nuestro canal de Youtube.

7. La nueva ley de vivienda pone a Málaga en el foco

Imagen de las torres de 30 plantas de Martiricos, en Málaga.

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas en Málaga y en buena parte de España y eso, unido al año electoral, hace que cobre protagonismo en la agenda política.

El Gobierno, a través de una nueva Ley de Vivienda, ha anunciado que quiere limitar a un 3% las actualizaciones de los precios del alquiler en las bautizadas como zonas tensionadas. Va a tocar de lleno al 62% del territorio de la provincia de Málaga, así como a un 94% de su población.

8. Pilar y Choni, juntas hasta la muerte en su vivienda

La vivienda y el bloque donde fallecieron las dos hermanas de Málaga. A.R

Pilar tenía 89 años y su hermana Asunción (Choni para sus amigos) 78. Ambas han protagonizado una de las historias tristes de la semana porque han sido encontradas muertas en su domicilio en la capital malagueña.

La hipótesis de la Policía Nacional, a falta de confirmación oficial, es que murieron por causas naturales con muy poco tiempo de distancia. Según los vecinos, no hacían apenas vida social.

9. A vueltas con la pertinaz sequía

Imagen de archivo del pantano de La Viñuela, en Vélez-Málaga.

La sequía ya está otra vez aquí. Se ha hablado mucho esta semana de la difícil situación por la que atraviesa Málaga, Andalucía y, en general, buena parte de España.

Málaga está ahora, además en uno de sus periodos más secos en los últimos 30 años, y no hay grandes perspectivas de cambio, al menos, hasta el otoño. En las próximas semanas es muy posible que se empiece a hablar ya de restricciones al consumo.

10. Joaquín se retira (está en el Betis pero formó parte del mejor Málaga de la historia)

Joaquín Sánchez celebra uno de los goles con el Málaga CF Málaga C.F.

Joaquín se retira del fútbol a final de temporada. Juega como todo el mundo sabe en el Betis, pero dejó su sello y su alegría también en Málaga, donde formó parte del equipo de ensueño que a punto estuvo de jugar las semifinales de la Champions (sí, nos acordamos todavía del tremento robo en Dortmund).

Postdata

Esta semana hemos publicado interesantísimos artículos de opinión de los expertos que forman parte de nuestro ágora. Aquí puedes darles un repaso:

Un trabajo de 9 a 5 (Miriem Diouri)

Orientalismo (Ezequiel Navarro)

Semana Santa o cómo vivir una semana extraordinaria (Christian Machowski)

Tus sueños tomarán tiempo (Francisco Cabrera)

Reivindicación del cuaderno (Enrique Salvo)

Sigue los temas que te interesan