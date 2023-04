Llega a Málaga indi&cold, la firma donostiarra que ha vestido a Tamara Falcó o a la Reina Letizia

Las novedades en cuestión de retail en Málaga no paran de surgir en las últimas semanas. Málaga está de moda y las marcas, precisamente también de moda, lo saben de sobra. El equipo de la firma española indi&cold ha decidido apostar por la calle Nueva del Centro de Málaga para abrir próximamente su próxima tienda. Este local será el primero que la firma tenga en Andalucía.

En los últimos meses se ha hablado mucho de esta firma, cuya sede se sitúa en San Sebastián, pues en unos capítulos de la serie The White Lotus, la protagonista, Harper, encarnada por Aubrey Plaza, viste una camiseta a rayas abotonada de la colección del pasado verano. Las propias responsables de la marca se llevaron una gran sorpresa al descubrirlo, pues no había sido un préstamo que habían hablado con el equipo de vestuario de la serie. Sin embargo, no ha sido la única en apostar por la marca vasca. Hemos podido ver en alguna ocasión a Tamara Falcó o a la Reina Letizia, en el plano nacional, vistiendo alguna de sus prendas. Especialmente viral se hizo una blusa vaporosa y floral que Letizia vistió en 2020. La última en hacerse con un look de este sello español ha sido la joven actriz Bella Ramsey, de The Last of Us, hace apenas unos días.

La marca nació tras fusionar las marcas Indiwoman y Cold Alaska en el año de 2012. Las dos firmas pertenecían a Diego y Gonzalo Santaolalla, que empezaron en el sector por su propia cuenta en el año 1991. Es decir, la marca tal y como la conocemos tiene algo más de una década. Tal y como cuentan desde la marca, si algo les caracteriza, ese es el estilo de vida natural, que tratan de plasmar en cada colección: un shabby chic ultra femenino, con un toque retro y sobre todo, insisten, muy natural.

Así, es una marca que trata de cuidar al detalle todas las fases del proceso de cada prensa: "Nos gusta que nuestras prenda tengan durabilidad y calidad", explican en sus redes sociales. Es por ello por lo que no es una firma low cost. Si echamos un vistazo a su web, la mayoría de partes de arriba se sitúan entre los 60 y los 120 euros, al igual que los pantalones, aproximadamente. De la misma forma, además de ser sostenibles trabajan mucho la ética con detalles como especificar de dónde viene cada producto que compras en la web: India, España, Italia, China... siempre en función del que selecciones.

El storie que han subido. indi&cold Instagram

"Creamos prendas de calidad a través de una producción transparente que ayude a todos los implicados en su proceso", indican también. Actualmente tienen presencia en gran parte de los países europeos además de Japón, Australia, Taiwan, Hong Kong, Canadá y Estados Unidos. Cuentan con más de 750 tiendas multimarca alrededor de todo el mundo, siendo su país clave en ventas Francia, y tienen 20 tiendas propias. La marca, que supera la facturación de 15 millones de euros anuales, está formada por un equipo de más de 100 personas, está formada mayoritariamente por mujeres: un 98% del equipo lo son.

De momento se desconoce cuándo abrirá la tienda. En sus redes sociales no habían anunciado nada respecto a la apertura, pero este mismo viernes han dado algunas pistas publicando un storie de cómo va el interior del local, muy luminoso y con maderas de colores claros.

