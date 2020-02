El guiño de Letizia a su estilista Eva Fernández con un 'look' premamá

Este fin de semana han sido varios los medios de comunicación que se han hecho eco de la Reina va a pasar unos meses sin estilista (aunque no la use mucho). Eva Fernández está a punto de dar a luz a su primer hijo y se pasará una temporada de baja. Esta buena nueva se quedó en nuestra retina por si en algún momento íbamos a necesitar dicha información y resulta que hoy mismo nos ha venido genial. ¿Por qué? Porque estamos convencidas de que Letizia (47 años) le ha querido hacer un guiño a su trabajadora y amiga con el look que ha lucido esta mañana en una audiencia que ha tenido, acompañando al Rey, en Zarzuela. La esposa de Felipe VI (52) ha elegido un outfit premamá total que si no es por el motivo por el que estamos intentando explicarlo no le encontramos sentido.

Los Reyes han recibido en el salón Magnolia de Zarzuela a los directivos de Atremedia, la empresa dueña de Antena 3, editorial Planeta, La Sexta… y otra de las opciones es que la Reina quisiera pasar desapercibida.

Letizia con un 'look' floral, en la Zarzuela. Gtres

Letizia ha elegido uno de los outfits más feos de este 2020. Se trata de una blusa de gasa estampada en flores de indi&cold y hojas de los colores del otoño, es decir marrones, verde caqui y grises. Decimos que la camisa parece premamá porque es holgada por la parte del vientre, que es lo que buscas cuando sabes que éste no va a parar de crecer. La prenda es nueva, o por lo menos nosotras no la habíamos visto antes.

Lo que ha hecho muy bien la experiodista esta mañana es seguir la misma línea a la hora de combinar la blusa. Es decir, si la camisa es sosa y fea los pantalones con los que me la pongo también. Letizia ha elegido un modelo de Hugo Boss estilo pirata, un básico en su armario. Como complementos los salones de ante de Magrit con el pico en la parte del escote que tiene en cuatro colores más. Vamos, que nadie se va a acordar de este look, de hecho nosotros queremos olvidarlo ya.

Los stilettos que ha escogido la Reina para la ocasión. Gtres

Tenemos la esperanza de que el 'salseo' llegue el próximo jueves, cuando los Reyes inauguren la 39 edición de ARCo. Una cita para la cual Letizia suele vestido al ritmo del arte contemporáneo dando mucho, muchísimo que comentar, porque la verdad es que lo elegido para hoy no da para mucho más.

