Málaga parece como si se hubiera "desconectado" desde el final de la Semana Santa. Las calles están relativamente tranquilas, las tribunas y miles de sillas han sido desmontadas y retiradas, los grandes contenedores y maceteros han vuelto a su lugar habitual. Sólo la cera de las velas en el suelo del centro de la ciudad es un recuerdo de una semana extraordinaria.

Era mi segunda Semana Santa desde que me mudé a la ciudad, así que tenía una buena idea de lo que ocurría, pero esta semana estuvo a un nivel diferente de la primera Semana Santa después de COVID. Mi amigo Paco se ponía en contacto conmigo cada mañana para darme consejos útiles sobre dónde ir a ver cada procesión, así que elegí mis horarios cuidadosamente, cargué las baterías de mi cámara, limpié mis objetivos y "me uní a la fiesta".

La semana comenzó con la generosa invitación del Bar Oña el Sábado de Pasión, para presenciar el traslado de El Cautivo desde su primer piso, lo que me brindó una magnífica oportunidad de captar el acontecimiento con mi cámara, que resultó muy impresionante. Miles de personas enfilando la calle alrededor de la Plaza del Hospital Civil, arrojando claveles sobre el trono y la música de la banda acompañante, uno de mis momentos favoritos de la semana.

El Domingo de Ramos fui a ver el inicio de la procesión de La Pollinica, que es un gran recordatorio de que el futuro de la Semana Santa está en buenas manos, ya que decenas de niños pequeños participan en su primera procesión.

La cantera de las cofradías, el futuro de la Semana Santa. El papel y la participación de los niños y adolescentes en la Semana Santa es visible en todas partes, desde los niños que recogen la cera de los nazarenos para crear bolas de cera cada vez más grandes, hasta su participación en las procesiones y ser miembros de las extraordinarias bandas de música que acompañan a los tronos durante muchas horas y varias veces a lo largo de la semana.

Como San Juan es nuestra iglesia local y nuestros maravillosos vecinos son muy activos en la cofradía, la procesión de Lágrimas y Favores nos toca muy de cerca. Ver a Manuel y Álvaro portando el trono y a sus padres Manolo y Gema asistiendo a los nazarenos y demás participantes a lo largo de la procesión le da a la Semana Santa una conexión personal, ya que ésta es y será durante muchos años "su semana" y nosotros sólo somos espectadores y observadores.

El hecho de que Antonio Banderas encabece la procesión es otro hecho emocionante. Una de las cosas más llamativas de la Semana Santa es el canto de las hermosas Lágrimas de San Juan por los hombres de los tronos antes y después de la procesión dentro de la iglesia de San Juan. Me sorprendí a mí mismo durante toda la semana silbando el himno una y otra vez. Este es sin duda un efecto secundario de la Semana Santa.

Probablemente mi momento favorito de la Semana Santa se produce durante otra procesión en la iglesia de San Juan el Viernes Santo, Dolores de San Juan, en la que mis amigos Iván y Víctor son hombres de trono. Los nazarenos van vestidos todos de negro, hay un silencio total en la calle San Juan, sólo roto por las solemnes campanas de la iglesia y la hermosa y lúgubre música de una flauta, un fagot, un clarinete y un oboe. Tanto si es religioso como si no, esto le conmoverá. Se lo prometo.

Semana Santa es mucho más. Son los colores de los capirotes y las túnicas, el olor a incienso, el sonido de los tambores que marcan el ritmo del trono, la potente música de las bandas, el increíble número de participantes y la increíble cantidad de gente que hay en el centro de la ciudad.

En los lugares más concurridos del centro, la gente se para de 20 a 30 personas sólo para ver pasar los tronos y para observar las emociones de la gente cuando pasan los tronos, los aplausos que resuenan por las calles son una parte esencial para conocer la importancia de esta semana para mucha gente de aquí.

Semana Santa es también comer demasiadas torrijas deliciosas, los miles de bocadillos de pollo que se venden en el Pollo de San Juan, las cáscaras de limón con sal y bicarbonato (las probé el año pasado y lo dejaré así), los numerosos puestecillos que venden tambores y trompetas para los niños, para que se sientan parte de la procesión y puedan poner a prueba la paciencia de sus padres con el ruido que crean.

Luego está esa situación inevitable en la que uno se ve atrapado entre dos o tres procesiones de camino a casa. Elaborar una ruta que finalmente le lleve a donde quiere ir es casi divertido y todo forma parte de esta extraordinaria semana.

Es full on, no se equivoque. Si no le gustan las grandes aglomeraciones, elija su lugar con cuidado, pero si quiere conocer la cultura de otro país, inténtelo y experiméntelo. Se llevará muchas cosas y también aprenderá que los nazarenos NO visten como el Ku Klux Klan.

Ahora Málaga vuelve a su rutina habitual. Ya no nos despiertan a las 2.30 de la madrugada con la última procesión y la potente música de la banda de acompañamiento, el "club de ajedrez" ha vuelto a la calle Larios, muchos negocios de hostelería están dando a su personal un merecido descanso después de una semana muy larga. Los recuerdos de Semana Santa quedarán grabados en mi cabeza y en mi corazón como la cera de las velas en las calles de Málaga.

