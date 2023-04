Los planes frustrados del portero muerto en Mijas y su viuda: iban a someterse a inseminación artificial

Esta misma mañana, Romina tenía que acudir con su marido Pisani a la cita que tenían en una clínica de inseminación artificial. Querían tener un hijo pronto. Sin embargo, la cita nunca llegó. Pisani perdió la vida el pasado fin de semana cuando trabajaba como seguridad en un restaurante de la Cala de Mijas, Olivia's. El trabajador medió en una pelea que se produjo en el interior del local cuando recibió un puñetazo que le hizo desestabilizarse, con la mala suerte de que en la caída se golpeó la cabeza con el pico de una mesa. Murió poco después en el Hospital Regional de Málaga.

Su viuda asegura que aquella noche, como otras tantas, Pisani era el único trabajador a cargo de la seguridad del establecimiento. "Él me había comentado que el ambiente del restaurante Olivia's, de Elliot, era muy malo. Había mucha droga y muchas mafias. Encima estaba solo trabajando siempre, sin más seguridad ni estando dado de alta en la Seguridad Social", expresa Romina, que respira algo más aliviada tras saber que un hombre inglés fue detenido por la Guardia Civil este martes como principal sospechoso de la muerte de su marido.

Romina estaba deseando que José dejara su trabajo en Olivia's. Lo único que le mantenía allí era que se llevaba un buen sueldo, eso sí, recalca: "sin contrato". "Teníamos muchos proyectos juntos. Íbamos a ahorrar dinero trabajando hasta octubre y después se iba a retirar del mundo de la noche. Tenía 55 años y no podía estar jugándose la vida de esa forma, puesto que la Costa del Sol, Marbella, el Olivia's... está muy mal. Queríamos marcharnos a vivir a Canarias, donde abriríamos un negocio y comenzaríamos una vida en familia", expresa.

Ella era menor que él 23 años, pero estaba profundamente enamorada. Reconoce que el día de su boda en Las Vegas, el 9 de noviembre de 2022, fue el mejor día de su vida, sin ningún tipo de duda. "Llevábamos dos años juntos y cinco meses como marido y mujer. José Pisani era el mejor marido, me hizo muy feliz", zanja Romina, quien lamenta "el largo camino de juicios" que aún le queda por recorrer.

Comunicado

En EL ESPAÑOL de Málaga hemos intentado contactar en varias ocasiones con Olivia's, pero ninguno de los intentos ha acabado fructiferando. Sin embargo, anoche, el dueño del local, Elliot Wright expuso un comunicado en su cuenta de Instagram. En él, Elliot asegura que está totalmente "devastado" por la pérdida de su amigo y colega José.

"Todo el equipo está sufriendo por un maravilloso ser humano y yo trato de estar apoyándoles", ha escrito el propietario, quien además ha explicado que el restaurante está en estos momentos cerrado porque aún no se han recuperado del "shock" de lo vivido el pasado fin de semana. A partir del jueves volverán a abrir.

De la misma forma, Elliott cuenta que conoce a José desde hace más de una década, que fue uno de sus primeros amigos cuando se mudó a España y que le va a costar mucho superar su pérdida.

Así, también señala que en Olivia's no permiten "malos comportamientos", ni tolerará "violencia, grosería o agresión" a su espectacular personal. "Me quedé con José hasta que llegó la ambulancia. También he estado en contacto con la familia", ha informado.

La puerta del local. Redes Sociales

Respecto a la imagen que se ha viralizado de la puerta del local vandalizada, con grafitis de color rojo donde se puede leer las palabras "Asesino a Mafia", Elliott ha apuntado que es algo que le ha dejado sorprendidos y afligidos, "en total incredulidad". "No dejaremos que este vandalismo sin sentido nos distraiga de recordar lo gran hombre que era José y lo especial que era para la familia de Olivia", ha añadido.

Desde el Instagram del propio restaurante han compartido también un post donde explican que han perdido a un compañero muy "querido y valioso". "Nuestros corazones están rotos y hemos cerrado el restaurante hoy y mañana por respeto. Estamos apoyando a nuestro personal y a la familia mientras esperamos noticias de nuevas investigaciones", han acabado.

Sigue los temas que te interesan