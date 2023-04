De 'posturear' en las redes sociales a ser detenido por acoso a su expareja en un gimnasio de Marbella

Domingo 16 de abril. Seis y media de la tarde. El gimnasio del Real Padel Club de Marbella estaba bastante tranquilo. Varios usuarios practicaban cada uno de los ejercicios que tenían marcados en su rutina personal cuando un grupo de efectivos de la Policía Nacional irrumpió en la zona de máquinas de musculación. "¡Al suelo!", se escuchó, mientras que los deportistas que presenciaron la escena les dejaban paso.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR), junto a otros compañeros del cuerpo que acudieron para apoyarles, detuvieron a un varón de 40 años que había sido denunciado por su expareja por acoso. La mujer acudió el día 10 a la Comisaría de Estepona para presentar la denuncia. Según ha podido saber este periódico, llevaban tiempo sin hablar y en las últimas semanas "le había vuelto a dar por ella", tal y como apuntan las fuentes consultadas. El motivo del amplio operativo para detenerlo es que era un viejo conocido de los agentes por su agresividad. Es esquizofrénico paranoide y ha practicado durante años MMA, además, contaba con antecedentes.

"Yo no he hecho nada", gritaba tras ser sorprendido entrenando hombros con las mancuernas en alto. Fue el momento perfecto para retenerlo y que no se les escapara. No le dio tiempo a reaccionar para defenderse.

Una imagen de la detención.

El detenido estaba entrenando con pantalones vaqueros claros, polito blanco y zapatos de cordones de color negro, un vestuario nada recomendable para hacer ejercicio. El postureo en redes sociales en esta ocasión le salió caro, pues puso el camino fácil a los agentes subiendo esa misma tarde una fotografía a sus redes sociales frente al espejo con el nombre del gimnasio de fondo y con la indumentaria que vestía esa misma jornada.

Es muy activo en sus redes sociales, pero hace un uso bastante poco habitual de ellas. Más allá de sus posados frente al espejo marcando músculo, tanto su Facebook como su Instagram, ambos públicos, están repletos de escalofriantes capturas de pantalla e imágenes que cuesta comprender. Se pueden ver capturas de búsquedas en Internet sobre el satanismo, la esclavitud, los extraterrestres e imágenes de Semana Santa --hay varias instantáneas en el perfil donde se le puede ver llevando tronos y con las medallas de varias cofradías al cuello--, un cóctel verdaderamente inquietante. Así, también se observan imágenes de lo que parece su vivienda, en absoluto desorden, con decenas de objetos tirados por el suelo.

También ha compartido mensajes manuscritos y que pueden llevar a entender la forma en la que actuaron los agentes en su detención: "Marlaska, Pedro Sánchez, Manco, Locales, Nacionales [...] vais a ver las estrellas". Fuentes cercanas a la investigación han asegurado a este periódico que el detenido es muy violento y que en una de las detenciones anteriores había sido necesaria incluso la intervención del GOES, el grupo de la Policía Nacional que suele detener a delincuentes de gran peligro. Llegó incluso a atrincherarse armado en casa.

En sus redes también persisten capturas del perfil de LinkedIn de una chica que ha decidido eliminar su cuenta de la plataforma. No ha trascendido si se trata de la denunciante. También constan vídeos donde graba con su móvil la pantalla de su televisión mientras que sale una chica a la que enfoca su escote mientras que él hace ruidos como si fuese un perro olisqueando.

