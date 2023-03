Málaga rechaza una zonificación que ponga coto al crecimiento de alquileres turísticos

El problema de la vivienda en la ciudad de Málaga ha vuelto a debatirse en el Pleno del Ayuntamiento que, entre otros, ha rechazado de la moción urgente del PSOE instar al equipo de gobierno a poner en marcha "de manera urgente una zonificación que ponga coto al crecimiento desmesurado de los alquileres turísticos".

No era la única moción que se debatía sobre vivienda, ya que también como moción urgente ha presentado una iniciativa Unidas Podemos, en concreto, sobre medidas para afrontar la situaciones de emergencia habitacional y garantizar el derecho ala vivienda en la ciudad, que ha sido aprobada con algunas enmiendas por unanimidad.

Por su parte, del PSOE tampoco han salido adelante al contar con 16 votos en contra y 15 a favor los puntos para llevar a cabo cuantos mecanismos sean necesarios par aprobar un 'número clausus' de viviendas turísticas, así como que se puedan derogar licencias ya concedidas; ni llevar a cabo medidas punitivas contra grandes tenedores que mantengan viviendas turísticas vacías. Sí ha sido aprobado el punto referente a mostrar preocupación por el crecimiento del precio de la vivienda en la ciudad.

Debate

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado la "realidad que está sufriendo Málaga" con el tema de la vivienda y ha criticado que, ante esta situación, "el Ayuntamiento y el alcalde, lo único que hace es echar balones fuera".

Pérez ha aludido, además, a la situación de los jóvenes con la vivienda y ha dicho que "Málaga está en venta", aludiendo a que "se venden viviendas a 800.000 euros en la zona de la Alameda y no se puede comprar o alquilar a un precio asequible". También ha lamentado el hecho de que las personas "se ven obligados a irse de la ciudad, porque el Ayuntamiento en los últimos años no ha hecho VPO, ha puesto alfombra roja a la especulación".

Ha criticado, asimismo, que frente al "drama de la vivienda, el principal problema de la ciudad", el alcalde "no hace nada, solo regañar, no es capaz de dar repuesta a la falta de vivienda de la ciudad". Ha insistido en que "hace falta saber lo que está pasando" y ha sostenido, entre otros, que "los pisos turísticos son responsables", ya que "no se han puesto medidas".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, también ha insistido en el problema de la vivienda y la "emergencia habitacional".

Así, ha dicho que "ante una emergencia se reacciona rápidamente y se toman medidas, no se queda uno sentado". "La política ante situaciones injustas como el mercado de la vivienda en la ciudad, debe tomar decisiones entre la ley de la selva o la democracia, entre los especuladores o gente corriente y trabajadora". "El mercado está fuera de control y lo que se trata es de ver políticas públicas".

Ha advertido a De la Torre de que "el no hacer nada, el echar balones fuera, es tomar partida por los negocios de unos pocos y mirar para otro lado en lugar de estar donde tiene que estar, que es en defender los derechos de todos". Por tanto, ha valorado las "medidas concretas" planteadas. "Hacen falta políticas públicas que defiendan los derechos ante las injusticias que provoca el mercado de la vivienda", ha defendido.

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha recordado la competencia del Estado en esta materia y ha dicho también que en cuanto a la regulación de vivienda turística, la Junta "lo va a hacer y lo está haciendo".

"¿Dicen que el Ayuntamiento no hace todo lo posible?", le ha espetado al PSOE, respondiendo Florido que si "les parece poco las más de 5.000 viviendas sin tener la competencia o las ayudas" que se dan. "Podemos hacer más --cosas-- pero estamos muy limitados al respecto", ha valorado, afeando "las mentiras" que dicen los socialistas, en alusión a su propuesta de las 10.000 VPO. "No se puede venir a levantar falsas esperanzas y mentir a personas que están sufriendo mucho", ha concluido.

Por su parte, la portavoz municipal de CS, Noelia Losada, ha reconocido que "cada vez es más difícil encontrar una vivienda en la ciudad", pero ha dejado claro que la "respuesta tiene que ser seria, no mera competición para ver quién ofrece más pisos de VPO". Ha incidido, por tanto, en que se está "ante un problema complejo" y ha abogado por invertir en más VPO desde todas las administraciones.

Losada también ha opinado que no hay que "quemar en la pila de la inquisición a las viviendas turísticas", apostando, entre otras, por mejorar trámites administrativos, que era, precisamente, otra de las mociones que el partido naranja defendía. "Hay que abordar el tema, que es serio, con cuestiones serias, no con demagogia", ha apostillado.

En un segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha vuelto a insistir que "ante el principal problema de la ciudad el alcalde se queda callado", pidiéndole que "hable, tome la palabra y diga a los malagueños qué está pasando".

El alcalde, antes de intervenir Francisco Pomares por el grupo 'popular' ha tomado la palabra para incidir en que "lo que hacemos nosotros está en la acción, en la política", aludiendo, entre otros al plan municipal de vivienda. "Saben el esfuerzo que se hace; es el Ayuntamiento que más ha invertido por habitante en vivienda pública, más que Barcelona, es un dato objetivo", ha agregado De la Torre, por lo que, ha continuado, "no me pidan que hablen en lugar de ellos --los concejales delegados" que, ha valorado "lo hacen muy bien", momento en el que ha defendido la necesidad de que el Gobierno central regule la vivienda turística.

Después de esta intervención, Pérez le ha dicho que "el tiempo del PP lo ha agotado usted --hablándole a De la Torre--", por lo que "no hace falta que el PP tenga otro turno". Tras un intercambio, De la Torre le ha dejado claro que "en esta materia --de vivienda-- no nos pueden dar lecciones" y ha continuado la intervención el concejal 'popular' Francisco Pomares, que ha defendido la gestión del PP. Por último, ha cerrado las intervenciones el portavoz municipal del PSOE que ha acusado al alcalde de ser el "responsable" del problema.

GMO

Por otro lado, ha salido adelante la moción de CS sobre la modificación de la tramitación de licencias de obra en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Losada ha defendido que es una propuesta "moderna, útil" para "desatascar el urbanismo de esta ciudad", además de que ayudaría a la construcción de vivienda.

Desde Unidas Podemos, la concejala Remedios Ramos ha criticado "el atasco" en la GMU. "Por muchas mociones que se presente, el problema es de organización", ha dicho, reclamando, entre otros, personal suficiente. Ha explicado que "no vemos la forma de la moción, no la entendemos; entendemos que hay que actuar, pero desde herramientas legales, no a través de mociones ni de decisiones políticas".

El concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha aludido, en primer lugar, al "divorcio mediatizado" de los socios de gobierno PP y CS y ha asegurado que se trata de "una iniciativa importante" pero "llega tarde", recordando las mociones que los socialistas ya han presentado sobre esta cuestión. Frente a ello, Losada ha respondido al edil socialista que "son formas diferentes de ver la política: Usted es 'Sálvame Deluxe' y yo 'Informe Semanal'".

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha defendido la gestión en relación con la GMU. "Creo que toda aportación que mejore la atención ciudadana, la gestión interna... bienvenida sea". Entre otros, ha destacado el nivel de digitalización. "A lo mejor es bueno creer que lo que hacemos en Málaga está bien y decir que lo que se hace en Málaga no está tan mal", ha dicho, porque "tan mal no creo que vayamos", ha concluido.

