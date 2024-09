Las colas para pedir cita en los centros de salud de Málaga continúa: “Esto es desesperante”

“En este momento no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado”. Esta frase se ha convertido en una de las líneas más leídas por los malagueños que buscan pedir cita con el médico de cabecera o el pediatra en Málaga. Las colas a las puertas de los centros de salud siguen estando. Eso sí, menos multitudinarias que hace unos días porque, según los pacientes, “el que vuelvan a abrir por las tardes parece que va a venir bien”.

No importa donde esté el centro sanitario. El Cónsul, la Victoria, El Perchel, Huelin o Cruz de Humilladero. La situación es la misma: hay que acudir sí o sí para pedir cita porque en la aplicación es imposible. Aunque las colas sólo se producen en algunos ambulatorios, entre los que está el de Cruz de Humilladero.

Los pacientes que aguardan a entrar en el centro sanitario califican la situación de “desesperante”. Mari Ángeles, una vecina de la calle la Unión, es una de las que ha tenido que esperar unos minutos para conseguir una cita médica. “Da igual a la hora que vengas, siempre hay gente esperando aunque la semana pasada había más”, asegura.

La malagueña ha ido al centro de salud de su barrio a pedir cita, pero incide en que “al final quieres ir al médico cuando estás malo y para cuando te dan cita se te ha quitado todo”. Eso sí, espera que ahora que hay horario por las tardes “tengamos que esperar menos para ver al médico”.

En este sentido, Antonio, otro vecino del barrio, remarca que “sí que hay citas, pero hay que esperar una semana o más”. Asimismo, sostiene que “a veces no queda otra que ir a urgencias” y añade que uno de sus nietos “se ha rendido y cuando se pone malo espera a que se le pase y si se pone peor ya va al hospital”.

Cada caso es un mundo. Unos van al médico de cabecera porque están resfriados, otros porque quieren ir al especialista y otros necesitan una cita por unos análisis. En este último grupo está Cristina, una joven malagueña de 25 años.

“Me hice unos análisis y mi médico me dijo que pidiera cita para ver los resultados juntas y saber qué tratamiento me mandaba” explica la joven. Cuando llegó el momento de pedir la consulta, asegura que por la aplicación era “imposible” y fue al centro de salud de su zona.

Su sorpresa llegó cuando le comentaron que no podían darle una cita telefónica. “Iban a ser cinco minutos de consulta y veía mejor que fuera por teléfono, pero me dieron cita presencial para la siguiente semana”, asegura.

Ir al médico de cabecera para que le deriven al especialista es el objetivo de María. Ya en mayo consiguió que la mandaran al dermatólogo, pero no pudo ir. “Me llegó la carta con la cita en agosto y la fecha de la consulta era en julio”, cuenta.

Ahora, está a la espera de volver a ver a su médico para que le den cita con el traumatólogo. “Me acaban de dar cita para dentro de una semana, no sé cuando iré al especialista solo espero que no me pase lo mismo que con el traumatólogo”, reflexiona.

En este sentido, desde el Sindicato Médico de Málaga han asegurado que entre las causas de esta situación está el hecho de que hay facultativos continúan de vacaciones. Asimismo, han remarcado que desde 2022 están a la espera de que se adecuen las plantillas de estos centros sanitarios.

Además, han señalado que como a finales de este mes regresan gran parte de los sanitarios que están de vacaciones, esperan la situación podría mejorar, pero hicieron hincapié en que "hay situaciones que están por resolver como jubilaciones o bajas”.

Desde la Junta de Andalucía incidieron en que no hay bloqueo en la Atención Primaria. Además, recordaron que aún no ha terminado el periodo vacacional, a lo que se añaden las bajas inesperadas, que “aumenta la demora en las citas”. Eso sí, remarcan que las citas se están dando, por lo que la demanda se está cubriendo y los pacientes están siendo atendidos.