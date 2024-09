Los centros de salud de Málaga vuelven a abrir por las tardes mientras que los pacientes hacen cola para pedir cita

El horario habitual de los centros de salud regresa a Málaga del mismo modo que los niños vuelven al cole. A partir de esta semana los centros de Atención Primaria volverán a abrir por las tardes, pero lo hacen atravesando una situación complicada, ya que desde hace días se producen colas en los ambulatorios para conseguir una cita ante la imposibilidad de conseguirla a través de la aplicación de Salud Responde.

Desde el 3 de julio hasta el pasado 15 de septiembre, en Málaga, la mayoría de los centros de salud han estado cerrando por las tardes y solo atendían consultas de 8.00 a 15.00 horas.

En cambio, se mantuvieron abiertos en su horario habitual, es decir, entre las 8.00 horas y las 20.00 horas, los centros de salud de Puerta Blanca, Cruz Humilladero, El Palo, Churriana, El Cónsul, La Roca, y Rincón de la Victoria. Durante la tarde han atendido todas las consultas no demorables o urgentes.

Asimismo, han permanecido abiertos los puntos de urgencias de Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Rincón de la Victoria y Churriana. El horario que han tenido es de 20.00 horas.

Ahora, la actividad se va a normalizar y todos los centros sanitarios que han permanecido cerrados de 15.00 a 20.00 horas por las vacaciones estivales, volverán a abrir. A partir de esta semana el horario de los ambulatorios volverá a ser de 8.00 a 20.00 horas.

La vuelta a la normalidad en los consultorios regresa envuelto en una situación que lleva repitiéndose numerosas jornadas: pacientes esperando a las puertas de los centros de salud desde primera hora para poder conseguir una cita con su médico de cabecera.

Dificultades a la hora de pedir citas

“En este momento no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado”. Esta es la frase que leen muchos de los pacientes que intentan solicitar una cita médica en algún centro de salud de la capital.

En este sentido, María Ángeles Bernal, delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, asegura que esta situación se debe a diferentes factores, entre ellos que muchos facultativos continúan de vacaciones, la demanda ha subido y “ha habido menos presupuesto en el plan de contratación de verano de refuerzo”, entre otros.

Asimismo, remarca que “aparte de la plantilla habitual e insuficiente, estamos esperando la adecuación de las plantillas de los centros de salud tanto para médicos de familia como para pediatras desde 2022” Por tanto, el resultado es que sea “mucho más difícil acceder a una cita de forma normal en el centro de salud”.

“Al final se tiene que recurrir a lo que es la consulta no demorable, que están saturadas y a la urgencia extrahospitalaria que también se desborda”, expone la profesional sanitaria. En este punto añade que a finales de este mes regresan gran parte de los compañeros que están de vacaciones, por lo que la situación podría mejorar, pero “hay situaciones que están por resolver como jubilaciones o bajas”.

Desde la Junta de Andalucía inciden en que no hay bloqueo en la Atención Primaria. Además, recuerdan que aún no ha terminado el periodo vacacional, a lo que se añaden las bajas inesperadas, que “aumenta la demora en las citas”. Eso sí, remarcan que las citas se están dando, por lo que la demanda se está cubriendo y los pacientes están siendo atendidos.

Más de 8 millones de citas atendidas en 2023

Cabe recordar que en 2023 en las consultas pediátricas de los centros de salud de Málaga se atendieron 1.035.789 citas (7,15%). Las de médico de familia ascienden hasta las 7.188.444 siendo el 49,65% de todos los actos sanitarios realizados en los centros de salud de la provincia.

Eso sí, no se deben olvidar las citas perdidas, ya que este tipo de consultas son las más demandadas y al mismo tiempo son las que más se pierden porque el paciente no llegó a presentarse. En concreto, del total de citas emitidas pudieron realizarse 6,6 millones porque en 533.649 no acudió nadie a la consulta.