'¡Al ataquer!': Chiquito de la Calzada ya tiene un semáforo en Málaga

Desde que falleciera en noviembre de 2017, Chiquito de la Calzada ha recibido un sinfín de homenajes con los que se ha pretendido alabar la figura del cómico malagueño. Mucho de estos reconocimientos han estado marcados por el carácter institucional de sus promotores; sin embargo, todos los ellos han tenido un mismo nexo de unión: el humor como centro de gravedad. Sus frases ("te das cuen", "eres un fistro de bambino", "¡cobarde, pecador!", "hasta luego Lucas") han sido el hilo conductor de actos en los que Gregorio Sánchez ha recibido el cariño de su tierra.

A esa larga lista hay que sumar ahora la ejecución de un semáforo que ha sido presentado esta mañana en Málaga. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto al concejal del Área de Movilidad, José del Río, y al edil de Carretera de Cádiz, Luis Verde, ha asistido hoy a la demostración realizada por el profesorado y alumnado de Formación Profesional de las Escuelas Ave María, por encargo del Consistorio, del semáforo ornamental que han diseñado y construido como homenaje al conocido humorista malagueño Chiquito de la Calzada.

Se trata de un dispositivo de carácter ornamental y que por motivos de seguridad "no regulará el tráfico del entorno donde se ubique", explican desde el Ayuntamiento. Tendrá una fase roja de 40 segundos y una fase verde de 60 segundos, acompañadas de las frases célebres de este conocido humorista. incluye un temporizador para determinar el inicio y fin de su funcionamiento diario y se podrá regular el volumen secuencial que acompaña a las fases roja y verde. Así, cuando se autorice el pasó, podrán sonar cosas como ¡al ataquer! Grijandemor. Y cuando no se pueda cruzar, ¡quietor! Eso sí, cuidado con no respetar las normas de circulación, porque como diría Chiquito: "Te voy a meter una multa que no te la saca ni Perry Manso".

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha realizado una aportación de 1.000 euros como ayuda a la investigación a la Fundación Ave María, así como para la compra de los materiales necesarios para su construcción. Por su parte, Monelec (del grupo ETRA) también ha colaborado para que el semáforo ornamental de Chiquito sea una realidad. Esta entidad ha cedido la columna de 2,4 metros para el semáforo un avisador-repetidor acústico para pasos de peatones con ajuste automático de volumen, "semáforo tipo peatones en inyección de aluminio" y un pulsador para demanda de peatones.

Homenajes al humorista

Esta iniciativa nació después de que los grupos municipales apoyaran por unanimidad una moción de la comisión de Cultura que abogaba por el diseño y la ejecución de esta instalación. No se trata del único homenaje que recientemente ha recibido el recordado humorista malagueño; el pasado mes de diciembre se inauguró una escultura ubicada en el parque que lleva su nombre desde el año 2004, realizada por el escultor Ramón Chaparro y cuyas obras necesarias para su instalación fueron realizadas por el Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "La ejecución del basamento de la escultura supuso una inversión municipal de 20.000 euros", detallan desde el Consistorio.

Estos homenajes a Chiquito de la Calzada, icono del humor en España, se unen a los recibidos con anterioridad, algunos a título póstumo, como la concesión de la Medalla de la Ciudad (octubre de 2018), el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga (octubre de 2018) y el reciente homenaje, en el cuarto aniversario de la muerte del humorista y cantaor, con la colocación de una placa del plan “Málaga hace Historia” en el bar Chinitas. Además, fue pregonero en la Feria de Málaga de 1996.

