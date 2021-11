La "segunda casa" de Chiquito en Málaga: El Chinitas ya luce una placa en honor al humorista universal

Una parte del malagueño Gregorio Sánchez, el universal Chiquito de la Calzada, murió el día en que murió su mujer, Pepita. Una pérdida que Chiquito trató de llorar en compañía de sus amigos en la que se convirtió en "su segunda casa": el restaurante El Chinitas. A él acudía casi a diario, en una relación casi inquebrantable, que se prolongó hasta su muerte.

Ahora, ese "nexo de unión universal", como la ha calificado Ángel Sánchez Rosso, al frente de este histórico negocio, queda plasmado en una placa que luce en la fachada del local. Un gesto con el que el Ayuntamiento de la ciudad homenajea a uno de sus vecinos más ilustres.

El Chinitas era su espacio de referencia. En su interior, una mesa quedaba siempre a la espera de su llegada. Era tal la simbiosis del emplazamiento y el artista que, como apunta Sánchez Rosso, "si alguien quería conocer a Chiquito venía a El Chinitas". "Él trabajó muchos años en El Chinitas como cantaor; nunca se olvidó de él y más cuando le faltó su 50%", rememora el empresario.

En el acto de descubrimiento de la placa, el alcalde, Francisco de la Torre, ha reconocido el valor de quien murió hace ahora cuatro años. "Siempre tuvo un especial cariño por este restaurante, pero cuando murió su compañera del alma se apoyó mucho en este sitio", ha destacado el regidor, quien ha apuntado que en el interior lucen otros objetos como un busto a su figura.

La placa viene a sumar una pieza más en ese recorrido que se quiere realizar en torno a la figura del humorista, cuyo salto al estrellato fue tardío pero sonado. La intención municipal es que en Carretera de Cádiz, en la zona donde vivía, quede instalada una escultura, y se trabaja en la organización de un festival del humor en su nombre. Para ambos hitos sigue sin haber fecha.

Y un semáforo con el icónico gesto de Chiquito caminando. No se abandona la idea, aunque no será un semáforo de los habituales, ya que no sería válido para regular el tránsito por un paso de peatones. Queda la opción de que sea decorativo. Sea como fuere, la idea es ir adelante con esta acción. Así lo ha indicado la concejala de Cultura, Noelia Losada, quien habla de encontrar las soluciones técnicas.

"Su figura sigue teniendo un eco inmenso", ha valorado De la Torre, quien ha enfatizado el papel de Gregorio como "embajador de Málaga". Las palabras de reconocimiento han sido completadas por Losada. "Es una placa pequeña pero de un significado muy grande, igual que gigante era su genio", ha subrayado.

