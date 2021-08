La estatua de Chiquito de la Calzada que espera a ser inaugurada en Málaga: "De 2021 no pasa"

La estatua de Chiquito de la Calzada, encargada por la Asociación del Humorismo Español (Ashume) al artista Ramón Chaparro en 2017, espera a ser inaugurada en Málaga próximamente. La entidad sin ánimo de lucro está a la espera de que el Ayuntamiento de luz verde a la colocación del monumento, cuyo remate tendrá lugar estos días, en el Parque Gregorio Sánchez.

"Estamos esperando a que el Consistorio nos de una fecha para llevarla y así ponerla en el parque que lleva su nombre. Aún no tenemos concretado el día, pero de 2021 no pasa", asegura Tony Antonio, presidente de Ashume. A la asociación le encantaría ver la estatua colocada en el cuarto aniversario de la muerte del humorista, el próximo 11 de noviembre, a poder ser durante "un gran homenaje en su honor".

"Nosotros vamos a poner de nuestra parte. Tenga lo que tenga, ya sea un evento familiar o un espectáculo, moveré la fecha para poder asistir. Al acto se podría invitar a Bigote Arrocet, Manolo Royo y Féliz 'El Gato'. Muchos de los compañeros de los que he hemos colaborado en este proyecto", señala.

La estatua del humorista sin el baño de bronce.

Tony Antonio, el ideólogo del homenaje, decidió poner en marcha la iniciativa en cuanto su querido amigo se fue. La idea se presentó oficialmente en diciembre de 2017. "Estuve tres años con Chiquito en la COPE haciendo un programa con Antonio Herrero. En el momento que fallece, comento a la junta directiva la idea de hacer un funeral. Se le hizo uno en Madrid. Y le planteo un boceto de la estatua", recuerda. "Estamos muy orgullosos. La estatua es una maravilla", afirma.

Una belleza de dos metros

Aquel primer boceto era de apenas 80 centrímetros. "La estatua es más grande, mide unos dos metros. Las esculturas al aire libre deben tener entre un 20% y un 25% más de altura que la persona. Él medía apróximadamente 1,70 de estatura", explica sobre la estatua en barro, "una belleza" diseñada por el famoso escultor. El pintor es conocido por haber hecho las cinco majestuosas estatuas en piedra para la fachada de la Catedral de la Almudena.

La pandemia frenó en seco la elaboración de la estatua en barro porque el artista no podía desplazarse hasta su estudio de Madrid debido al confinamiento. Pasaron tres meses. "El barro se descolgó y se resquebrajó. La figura se estropeó. Hemos tenido 40 problemas hasta que la han dejado lista", reconoce sobre la figura en barro del cantor, que irá bañada en bronce.

Chiquito de la calzada recibe premio de los Hoteleros de la Costa del Sol en 2016. Efe

El coste final de la escultura se estima en 40.000 euros. La Asociación del Humorismo Español ha recaudado parte del dinero a través de distintos festivales benéficos en Alcobendas, Yepes y Medina de Pomar. El último lo hicieron el 18 de febrero de 2020 en el Teatro Cervantes. Ahí consiguieron sacar 10.000 euros. Basta decir que el precio de la obra de arte está rebajado. Chaparro es socio honorífico de la asociación y Tony Antonio tiene su oficina a 100 metros de su estudio. "Es íntimo amigo mío", recalca.

"Después llegó la pandemia y no pudimos recaudar nada. Sólo un poco con la venta de lotería", se lamenta Tony Antonio, que anima a los malagueños a que contribuyan con una donación al número de cuenta de la asociación. Al cabo de cuatro años han recibido donativos de muchísimos particulares (incluso de un famoso locutor de radio, amante de Chiquito, del que no puede desvelar su nombre porque prefiere mantenerse en el anonimato) y también de instituciones como El Corte Inglés o La Caixa.

Paso de peatones

¿Se imaginan cruzar un paso de peatones mientras escuchan un sonoro quiétor? El Ayuntamiento de Málaga aprobó la instalación de un semáforo de Chiquito de la Calzada en un pleno de mayo. Antes de colocar la futura atracción turística en Huelín, el área de Movilidad debe hacer un estudio para ver si es viable. Por ahora, según fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, no se ha hecho nada al respecto ya que no es "prioritario".

Adelante Málaga abanderó la curiosa iniciativa, que fue aprobada de forma unánime en el pleno de Cultura del Consistorio hace tres meses. La confluencia de Izquierda Unida y Podemos también propuso poner en marcha una ruta con localizaciones que formaron parte de la vida del humorista. El itinerario contemplaba espacios como el Pasaje Chinitas, la Peña Juan Breva o la casa natal del artista. El Ayuntamiento lo está empezando a estudiar ahora, señalan fuentes municipales.

Un semáfoto con Chiquito de la Calzada dentro.

El semáforo tendría en cuestión su imagen en las tres siluetas del aparato y se podría escuchar su voz en función del color indicado. Un 'no puedo, no puedo' sonaría al ponerse en rojo; un 'quietorrrr' cuando cambie a amarillo; y un 'al ataqueee' en el momento en el que los peatones puedan pasar. Al divertido homenaje quizá podría sumarse la colocación de una placa de Málaga hace historia en el Pasaje de Chinitas, refugio en incontables ocasiones del actor donde iba siempre a comer.

Chiquito de la Calzada (Málaga, 1932) tuvo su primer contacto con el flamenco a los ocho años y se dedicó al cante desde muy joven. A pesar de que participó en numerosos cuadros flamencos con artistas de talla mundial, e incluso trabajó en Japón dos años, la fama le llegó a los 62 años y fue a través del humor. En 1994 participó en el programa de televisión Genio y figura, del que se convirtió en estrella. Siguió con otros éxitos e incluso participó en varias películas.

"Empecé de cantaor flamenco, pero después me ha gustado mucho la gracia de los chistes. No podría elegir entre el cante o el humor. El público me conoció en el teatro y desde entonces no me ha dejado hacer otra cosa que humor", contó en 2016 a esta periodista cuando lo nombraron Hijo Predilecto de Málaga, quien también tuvo palabras de recuerdo para su esposa, Josefa García Gómez, Pepita, fallecida en 2012: "El mayor premio que me han dado lo llevo en el corazón, y fue mi mujer".

Para Tony Moreno, Chiquito "ha sido uno de los grandes humoristas de este país y ha conseguido cosas irrepetibles". Esperemos que Málaga salde su deuda con él rindiéndole el homenaje que se merece. ¡Hasta luego, Lucas!

