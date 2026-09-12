Ferrán Adrià, cocinero: "La tortilla de patatas de este restaurante de Madrid es la mejor que he probado en años"

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Las claves Generado con IA Ferrán Adrià ha elogiado la tortilla de patatas del restaurante La Falda de Lavapiés, calificándola como la mejor que ha probado en años. La tortilla de Alejandro Oliveira, chef de La Falda, ganó el I Campeonato de España de Tortilla de Patatas Con en 2023 gracias a su receta con grelos y chorizo cebollero. La Falda reabrió también el mítico Sylkar en Chamberí, manteniendo su esencia y consolidando su reputación como referente de la tortilla en Madrid. El éxito de La Falda ha convertido a sus dos locales en paradas obligatorias para los amantes de la tortilla de patatas en la capital.

"La mejor tortilla que he probado en años". Así se contundente se muestra Ferrán Adrià.

Este mes de septiembre, el famoso chef se ha dejado ver por La Falda de Lavapiés, el restaurante de la calle Miguel Servet, número 4, donde ha probado de primera mano la tortilla que llevó a su cocinero, Alejandro Oliveira, a coronarse campeón nacional. El creador de El Bulli, que no suele repartir elogios a la ligera, no ha dudado en dejar constancia de lo mucho que le ha gustado.

"El que lo hace bien, también hay que decirlo. No os perdáis este sitio", decía Ferrán frente a sus dueños mientras le grababan. Un vídeo que desde La Falda han querido compartir con sus más de 15.000 seguidores, y que en cuestión de horas se ha convertido en el mejor escaparate posible para el negocio.

El piropo de Adrià no llega por sorpresa. La Falda de Lavapiés lleva años trabajando para hacerse un hueco entre las mejores tortillas de España, y lo consiguió de forma oficial en 2023, cuando su chef, Alejandro Oliveira, se alzó con el I Campeonato de España de Tortilla de Patatas Con… celebrado en Alicante Gastronómica.

Su receta ganadora, una tortilla estilo Betanzos con grelos y chorizo cebollero de Lalín, provocó tal expectación que el restaurante tuvo que colgar el cartel de completo durante semanas. "¡Qué corran! Ni una hora duran. Hacemos tres al mediodía y tres a la noche", contaba Oliveira a EL ESPAÑOL poco después de ganar el premio.

Tortilla de La Falda. La Falda

El secreto, según el propio cocinero, está en el producto: huevos de gallinas de raza de Mos y patatas Monalisa de Segovia, con las que consigue esa textura melosa que ha enamorado tanto a los madrileños como, ahora, al propio Ferrán Adrià. Criado en A Coruña dentro de una familia ligada a la hostelería, Oliveira ha convertido sus raíces gallegas en la seña de identidad de su cocina, con guiños constantes al producto del norte en una carta que también incluye gyozas de calamar, garbanzos con cachucha, castaña y vieira, o albóndigas en salsa de coco y kimchi.

El reconocimiento de Adrià llega, además, en un momento dulce para el equipo de La Falda. En 2025, Alejandro Oliveira, junto a Xan Otero y Claudia Rodríguez, asumió el reto de dar continuidad a otro templo madrileño de la tortilla: Sylkar, la mítica cafetería de Chamberí que cerró sus puertas tras más de 50 años de historia y que era parada obligada para clientes tan conocidos como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida.

Rebautizado como La Falda de Chamberí, el local reabrió manteniendo la esencia del original, pero incorporando el sello de la casa: tortillas al estilo de Betanzos, un poco más cuajadas que las de Lavapiés, a 17,50 euros. "Lo hemos dejado prácticamente igual, adecentado a los tiempos que corren", explicaba entonces Xan Otero a este diario, que se mostraba emocionado: "Es muy de barrio. Nos gusta mucho".

Con dos locales ya consolidados y el sello de aprobación del cocinero más laureado de la gastronomía española, La Falda se confirma como parada obligatoria para cualquiera que quiera entender por qué Madrid se ha rendido, una vez más, a la tortilla de patatas.