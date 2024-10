Los "cuatro pijos" misteriosos detrás de la polémica lona de la pizzería de Ponzano: "Nos quieren quemar el local"

"Este no es el típico bar que han montado tres pijos. Lo han montado cuatro" pone en la lona del número 90 de la calle Ponzano. Not From Italy

Son cinco, no cuatro —"para la lona quedaba mejor"— y "no somos pijos", comentan entre risas los creadores de la nueva pizzería Not From Italy, que abrirá sus puertas a mediados de noviembre en la calle Ponzano.

Estos jóvenes emprendedores se aventuraron a hacer en clave de humor una radiografía de la hostelería madrileña actual, especialmente de la calle en la que se instalan: "Este no es el típico bar que han montado tres pijos. Lo han montado cuatro", anuncia la pancarta colgada en la fachada del número 90 de la gastronómica avenida de Chamberí.

El mensaje ha generado tanto risas como desatado grandes polémicas, pero es justo lo que buscaban sus creadores: "Aquí estamos, haciendo una entrevista contigo", explica este equipo de cinco socios que vienen del mundo de la publicidad, la hostelería y la empresa.

"La gente puede pensar que hemos montado un bar canallita con el dinero de nuestros padres y que después de esto viene el podcast de emprendimiento, bro, pero la realidad es que estamos montando este proyecto simplemente porque nos encanta la pizza y ya, si sale bien, poder dejar nuestros curros en los que algunos estamos ya muy quemados", informan.

Esta campaña de marketing, inspirada en Pantomima Full y el artículo de Òscar Broc, Restaurantes 'canallitas', ha desatado todo tipo de comentarios en redes. "Gente un poco agresiva ha comentado en X que nos iba a quemar el local. Estos últimos nos recordaron que teníamos que poner alarma (ya la estamos gestionando)", cuentan con su característico humor este grupo de jóvenes.

Primer slices club

La nueva pizzería, ante todo, es "transparente". Por eso se llama Not From Italy: "No somos italianos", apuntan. "Queremos ser el primer slice (porciones) club de España —y que no abre de madrugada—".

Como si de un slices bar de Miami se tratase, el restaurante se va a enfocar en porciones y en traer la pizza italoamericana, algo nada común en la capital. "El único consumo de porciones en España era de gente volviendo de fiesta. Nos dimos cuenta de que existía un nicho no cubierto en nuestro país: ofrecer slices de pizza con productos de máxima calidad", cuentan los emprendedores.

Tenemos un problema serio cuando los pijos tienen más conciencia de clase que nosotros. pic.twitter.com/P2FUcT2tnL — Javier Durán (@tortondo) October 13, 2024

Not From Italy abrirá en Ponzano, 90 —"era el único local que encontramos a un precio razonable, sin traspaso y con salida de humos"— ofreciendo un producto rápido y de calidad, accesible a todo el mundo, bajo el concepto de "Fast Food Chic".

Se va a poder tanto comer allí —aforo para 40 personas— como pedir para llevar o delivery. La carta es muy simple. Recoge sólo cinco tipos de pizzas y porciones, dos entrantes y tres postres.

Su pizza

Las fermentaciones de sus masas son tardías con doble tiempo de cocción. "Esto nos garantiza unas pizzas con un sabor y una textura excepcional", apuntan. Por otro lado, el concepto slice club gira en torno a una barra de inox, donde podrás ver cómo se elaboran las pizzas y comerte tu porción allí mismo.

De hecho, en este slice club vas a poder escoger tu porción de pizza y añadirle diferentes toppings. En la parte final del proceso de elaboración, podrás ver desde la barra cómo acaban tu porción rallándole parmesano por encima o añadiéndole miel caliente, por ejemplo.

Una vez más, los 'cinco pijos' vuelven a crear controversia. Esta vez, por el estilo de pizza que van a elaborar en Not From Italy: "No hacemos lo que un italiano llama pizza. Es decir, no hacemos pizza napolitana, hacemos una americana con ingredientes italianos y españoles de máxima calidad. No engañamos a nadie. Seguro que luego salen los expertos a decir que la napolitana es la mejor o que el horno de leña no sé qué. Nuestra pizza no es para esos expertos, es para la gente. Nosotros pensamos que la mejor pizza es la que te gusta".

Con la ironía y el humor por delante, los socios de Not From Italy han cumplido su objetivo: llamar la atención, pero piensan seguir haciéndolo planteando otros debates gastronómicos muy madrileños como, por ejemplo, el boom de las hamburguesas aplastadas: "Ahora das una patada a una piedra y sale un bar que dice que tiene la mejor smash de España. Pues eso. Intentamos decir esas cosas que están en el aire y que mucha gente piensa".